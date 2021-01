«El sistema no está colapsado, pero hay que ser previsores. No podemos esperar a que reviente todo». El gobernador Sergio Ziliotto dio un fuerte respaldo a las políticas nacionales en el marco del rebrote de los casos de coronavirus y no dudó en que los encuentros sociales ilegales son los que multiplican los contagios y las muertes.

El jefe del Ejecutivo provincial confirmó que ya se vacunaron en la provincia 1.163 personas, según el reporte de este jueves por la mañana.

También aclaró que la normativa nacional respecto de los horarios de circulación no modificará la realidad pampeana: ese rango se mantendrá en la provincia, ya que cada jurisdicción adaptará lo dispuesto por el decreto presidencial a la realidad de su región. En La Pampa la circulación se prohibe de 1 a 6.30 de la mañana (con excepción de quienes cumplen tareas esenciales).

Aglomeración + circulación = contagio

Ziliotto agradeció el respaldo de las intendencias mediante una solicitada y dijo que es el mismo que tiene Alberto Fernández de parte de las gobernaciones. Consultado por las pretensiones de un sector macrista de hacer un «protocolo» para las fiestas clandestinas, el gobernador no dudó: «aglomeración más circulación es contagio en los encuentros sociales que no tienen control del Estado o de empresarios responsables».

Además, descartó volver atrás con algunas medidas o imponer restricciones al ingreso o a la salida de la provincia.

-¿Qué evaluación hace del encuentro con el presidente y los anuncios de estas nuevas medidas restrictivas? .

– Hay una preocupación generalizada por parte de los gobernadores y una coincidencia en la necesidad de fijar nuevas normas para poner en marcha. Es el mismo esquema que se ha venido manejando, en que las decisiones se toman en conjunto. En todos lados hay un rebrote, o una segunda ola, o como se lo quiera llamar. Es el reflejo de lo que empezó hace unos 14 días, con las fiestas de fin de año, no solo Nochebuena, sino otros encuentros, despedidas, etcétera. Hay más circulación y hay más movilidad. En nuestro caso, el efecto de la Nochebuena o el Fin de Año lo vamos a conocer en las próximas horas (con el reporte de casos de estos días).

-¿Esto aumenta el riesgo de un colapso del sistema sanitario?

-El sistema no está colapsado pero hay que ser previsores. No podemos esperar a que reviente todo. Veamos la realidad en La Pampa, por ejemplo: en 20 días se duplicó la cantidad de ocupación de camas.

-¿La franja horaria que se anuncia como prohibida para la circulación a nivel nacional obligará a otro cambio en La Pampa?

-Acá sigue lo que ya está, porque es parte de una película, no hay un cambio. Hay una adaptación de la franja horaria según las provincias. No es la misma realidad en la zona turística de la Costa Atlántica, donde hay muchas aglomeraciones, que en zonas de montaña que tiene una realidad diferente. Las bandas horarias se adaptan.

-¿El proceso de vacunación en la provincia viene de acuerdo a lo planeado?

-Sí. El informe a las 7 de la mañana de este jueves indicó que se vacunaron ya 1.163 personas. Hay cerca de 25 mil personas anotadas para recibirla.

-Las intendencias salieron a respaldar las medidas en la provincia en la misma semana en que un diputado del PRO pidió un protocolo especial para las fiestas clandestinas. ¿Qué opina?

-El mismo apoyo que hemos tenido de los intendentes es el que los gobernadores estamos dándole al gobierno nacional. No hay dudas de por dónde pasa el contagio y de cuáles son las medidas que se pueden tomar. Hay que decirlo muy claramente: aglomeración más circulación, es contagio. Eso se produce fundamentalmente cuando no hay controles del Estado de empresarios responsables. No es un dicho mío, ni un antojo, ni una ocurrencia: lo que está pasando en todos lados es que los contagios ocurren en los encuentros sociales. Por suerte hay una vacuna en el horizonte, pero mientras tanto hay que frenar eso.

