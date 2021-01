Zurro responsabilizó a la Sociedad Rural Argentina (SRA) del paro y aseguró que la entidad «no tiene vergüenza» al decidir tomar medidas de fuerza en conjunto con Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

El jefe comunal, en tanto, se despachó con un fuerte pedido a sus colegas del interior. «Le estoy pidiendo a los intendentes, sobre todo a los de la pampa profunda, que no se callen ante este vergonzoso paro de la Sociedad Rural y sus asociados», expresó Zurro.

«Quiero dejar tres o cuatro reflexiones: esto no es contra los pequeños productores, ni contra quienes practican la agricultura familiar, los chacareros chicos, o quienes producen cerdo o pollo, a quienes apoyo abiertamente. Es contra esos que se auto llaman ‘El Campo’, que son la Sociedad Rural con sus siete exportadoras, los que se quedan con el grano en la Argentina, a cualquier precio», afirmó el jefe comunal en declaraciones subidas a sus redes sociales (Twitter y Facebook) y que rápidamente se viralizaron.

Según Zurro, «el gobierno les pidió un pequeño esfuerzo para garantizar que no suba el precio de la carne, que a usted -chacarero- no le suba los costos para la producción del cerdo o del pollo, o de la polenta. Eso es lo que se les pidió. Y me hago cargo de lo que digo, estos señores, a los cuales les garanticé la conectividad de los caminos rurales por un pedido de Alberto que me parece bien; les garantizamos que puedan comercializar durante toda la pandemia; cuando el mundo se cae a pedazos. Nunca tuvieron cese de actividades, pudieron hacer lo que querían, pudieron seguir con sus productos, mientras que otras actividades como gimnasios cerraban, los comercios y la gente esperaba, las confiterías se fundían».

«En negro».

En ese sentido, el mandatario realizó un particular pedido a los intendentes del interior, para que le expliquen a la gente de qué se trata «el paro político» organizado por la Mesa de Enlace: «Intendentes del Interior no le tengan miedo a dos tapitas de Clarín, a una tapita de la Nación, basta de mentiras».

«Estos señores, a los cuales como intendente les garanticé los caminos rurales, la comercialización, la conectividad, por pedido de Alberto, que me parece bien. Cuando el mundo se caía a pedazos pudieron hacer lo que querían. Los gimnasios cerraban, los comercios se fundían, si no era por el gobierno se morían de hambre. Basta de mentiras. Señores intendentes del interior, no tengan miedo a dos tapitas de Clarín, de La Nación. Ellos mismos, que ponen la banderita argentina, quiero ver si no están flojitos de papeles con la soja en negro», disparó Zurro.

Etapa crucial.

Tras pedir que se fomente a los pequeños productores y a los chacareros, el funcionario volvió a arremeter contra la entidad que conduce Daniel Pelegrina.

«Qué esfuerzo, Sociedad Rural, que hiciste, no tienen vergüenza, les pidieron no exportar por 90 días y quieren hacer un paro vergonzoso. Nos amenazan con cortar rutas. Viva la solidaridad, la democracia de la Sociedad Rural y de todos aquellos oligarcas que los bancan. Sí con los pequeños, sí con el pueblo argentino, sí con el hambre de los nuestros, sí bancando la pandemia. Digan la verdad, intendentes, no tengan miedo», cerró.

Por otro lado, el intendente además de pedir a sus pares decir la verdad respecto de quienes son los grandes exportadores y concentradores que articularon el paro político, pidió trabajar para fomentar a los pequeños productores.

Para finalizar el mandatario pehuajense concluyó: «Estamos en una etapa crucial, estamos en una etapa en la que vamos a tener que discutir, luego de esto, la redistribución de la riqueza, que no los corran con una fustita».

El reportaje con Feinmann.

Pablo Zurro no suele andar con «pelos en la lengua» y en abril pasado su nombre resonó en los medios luego de un reportaje radial que le hizo el conductor porteño Eduardo Feinmann. La entrevista fue sobre la llegada de los médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires para ayudar a combatir el Covid, algo que había pedido el jefe comunal de Pehuajó. Luego de un intercambio en el que se dijeron «gorila» y «zurdito de mierda» recíprocamente, Feinmann le apuntó a que obedecía a la «jefa de la banda» (en referencia a Cristina Fernández), a lo que Zurro contestó: «No, usted es un irrespetuoso, la jefa de la banda no», y tras un insulto le cortó la comunicación.

Fuente:La Arena