Graciela Ríos -hermana de Adriana, la mujer de 45 años que murió ayer de coronavirus- habló con este medio. Contó que tenía una grave enfermedad de base y dejó un agradecimiento a todo el equipo de Salud del CEAR.

«Ella hacía más de 15 años que padecía artritis reumatoide deformante…algo que le deterioró muchísimo su salud», dijo en el inicio de una entrevista telefónica con un periodista de este diario Graciela Ríos, hermana de Adriana, la mujer de 45 años que se convirtió ayer en la víctima número 28 en la provincia como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

«Es una enfermedad que le avanzó muy rápido, a pesar de que tuvo muchísimos tratamientos. Y le empezó a generar problemas en los pulmones y en el corazón, eso fue lo último que la atacó», añadió.

Adriana trabajó más de 20 años en la Dirección de Tránsito de de la Municipalidad de Santa Rosa, hasta que se tuvo que jubilar como consecuencia de los daños provocados por su enfermedad. Era madre de tres hijos y tenía tres nietos, el último -un bebé de 20 días- lo conoció detrás de un vidrio cuando ya estaba internada.

Oriunda de San Juan, como buena parte de su familia, Adriana Ríos fue una de las primeras tarjeteras que tuvo la capital pampeana. «Fue integrante de ese primer grupo que ni siquiera sabían cómo se iba a implementar el sistema», recordó Graciela.

Y agregó: «siempre estuvo muy feliz con su trabajo, pero tuvo que dejarlo. Los últimos días los pasó en las oficinas…siempre fueron muy humanos con ella en la municipalidad. Incluso hasta le dieron una medalla por los 25 años de labor».

Las primeras sospechas

Sobre los problemas de salud de su hermana, Graciela contó que «hace dos semanas Adriana empezó a hacerse estudios, mi mamá era la que le llevaba y acompañaba todo el tiempo. La doctora que la atendió en el FAERAC aconsejó internarla para completar bien los estudios, y sobre todo para no tener que trasladarla de un lugar a otro. Entre esos estudios tenía que hacerse un ecocardiograma porque últimamente se agitaba mucho cuando caminaba».

«Además -precisó- le habían diagnosticado que tenía un problema en la válvula mitral del corazón y que seguramente en algún momento tenía que cambiarla. También en los análisis que le hicieron de laboratorio salió que tenía una infección en un pulmón. Todo como consecuencia de su enfermedad de base».

«Se hace todos los estudios, pero como en el FAERAC no tenían ecocardiograma la trasladaron al Polimedyc y también al Sanatorio Santa Rosa para otros estudios. En total ella estuvo internada cinco días hasta que finalmente le hicieron todo lo que necesitaba», continuó.

Tres días antes del Día de la Madre le dieron el alta. «Ella llega a casa el día jueves y el día viernes empezó a experimentar fiebre… anteriormente no tenía ningún síntoma. Y ese mismo día se aisló por las dudas. El fin de semana igual nosotros no nos juntamos, preferimos quedarnos cada uno en nuestras casas», dijo Adriana sobre las primeras sospechas de que su hermana estuviera contagiada de coronavirus.

«El día lunes mi mamá la llevó otra vez al médico para ver qué pasaba porque seguramente había algo…….. pensamos en la infección del pulmón, pensamos que había brotado algo por la falta de antibióticos. La hisoparon, la internaron y a partir de ahí no volvimos a verla más porque quedó aislada. A los tres días el resultado dio que estaba contagiada de coronavirus», dijo.

– ¿Y saben dónde o cómo se contagió? ¿En el mismo centro de salud?

– Nosotros no podemos decir eso. La verdad es que con este virus uno no está exento de contagiarse en cualquier lado. El tema es que nosotros no podemos decir dónde o cómo se contagió porque no sabemos…se pudo haber contagiado en FAERAC, en el Polimedyc, en el Sanatorio o hasta en la ambulancia. Ella estuvo internada en todo momento mientras le hicieron los estudios. Si recuerdo que cuando la trasladaron al Polimedyc la doctora que la atendió que le aclaró que solo se sacara el barbijo cuando entrara a hacerse el estudio porque el virus andaba por todos lados. Ella tenía la salud muy deteriorada y podía contagiarse fácilmente porque tenía las defensas muy bajas. De hecho, desde marzo, cuando arrancó todo esto, ella no salió nunca de su casa.

– ¿Ella trabajaba en la Municipalidad?

– Si, ella trabajo siempre en la Dirección de Tránsito…desde hacía más de 20 años. Dejó de trabajar hace dos años, cuando se jubiló por la enfermedad que tenía. Fue una de las primeras tarjeteras de la ciudad, integrante de ese primer grupo que ni siquiera sabían cómo se iba a implementar el sistema. Fue de ese equipo y siempre estuvo muy feliz con su trabajo, pero tuvo que dejarlo. Los últimos días los pasó en las oficinas…siempre fueron muy humanos con ella en la municipalidad. Incluso hasta le dieron una medalla por los 25 años de labor.

– ¿Estaba en pareja, tenía hijos?

– Si, si…ella estaba separada y tenía tres hijos. Incluso hasta tres nietos. Los hijos tienen 26, 21 y 13 años de edad el más chico. Y los nietos tienen 6, 4 y el último bebé de 20 días que alcanzó a conocerlo detrás de un vidrio porque cuando nació ella estaba internada.

– ¿Ustedes son oriundos de acá de Santa Rosa?

– No, somos oriundos de San Juan. Luego de que enviudó mi mamá conoció a un pampeano y nos vinimos para acá. Somos tres hijos del primer matrimonio, y dos varones más del segundo matrimonio de mamá. Esto la verdad es que fue muy duro porque nosotros tenemos todos los familiares allá en San Juan, pero tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que nos llamó y de alguna manera nos estuvo acompañando.

– ¿Cómo fue la atención en el CEAR?

– La atención fue excelente. Quiero que resaltes eso por favor… el trabajo que hace el personal del CEAR y la calidad humana que tienen no solo con el enfermo sino con toda la familia. Porque mi hermana desde que entró ahí le dieron un celular y los primeros días tuvimos contacto y después no decía que si no se comunicaba no nos preocupáramos porque ella estaba muy contenta y muy cuidada por todo el personal.

– ¿Pudieron hacer el velatorio?

– No, no pudimos porque el protocolo no lo permite. Te repito, no tenemos más que agradecimiento para con todos. A nosotros nos llamaron la madrugada del lunes, alrededor de las 2:15 horas, para decirnos que mi hermana había fallecido. Fuimos porque nos pidieron documentación de mi hermana, pero ahí nos explicaron cómo iba a ser todo. Que solo iba a ingresar personal de la cooperativa a buscarla y que la iban a llevar en cajón cerrado. Así que a las 8 de la mañana la llevaron a cremar, porque eso es lo que decidimos. A las 9:30 nos informaron que ya estaban trasladando el féretro al cementerio parque, donde está el horno, y hasta allá fuimos cada uno de la familia por sus propios medios. No pudimos acercarnos, pero la verdad es que tuvieron mucha compasión con nosotros y nos dejaron estar un rato a unos 10 metros del cajón. Después nos llamaron para entregarnos las cenizas…por ahora las tiene mi sobrina y creo que se van a esparcir en algún lugar, que casi seguro no será acá. Pero ya que estamos dejame decir algo más…quiero pedirle a la gente que se cuide, porque esos que dicen que el virus este es puro verso no es así. Nos puede agarrar a cualquiera, mi hermana si bien estaba enferma era una mujer muy joven y ya no la tenemos con nosotros.

Fuente: El Diario