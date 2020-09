El presidente de la Cámara de Comercio local, Roberto Nevares, insistió en pedir a la población «no relajarnos» ante los cuidados a tomar para enfrentar la pandemia del coronavirus. La institución emitió un comunicado esta semana pidiendo redoblar los recaudos ante la crisis.

«No queremos que haya un contagio masivo. Porque lo que sucede cuando transcurren los días y vemos que no hay casos. Pasó antes. Al principio la gente daba los datos y después no quería. Cuando vemos un recrudecimiento en otras localidades de las provincias, pedimos hacer cumplir los protocolos y exigirle al gobierno controlar un poco más que la gente ande con el tapaboca en la calle», dijo.

«Tenemos que cuidarnos entre todos. El gobierno dijo que esto es una burbuja y que en algún momento se iba a romper porque iban a llegar los contagios. Realmente están llegando. Como sociedad tenemos que ser responsables para que esto sea de la manera más tranquila posible y que no haya casos fatales», indicó.

Y añadió que «en definitiva lo que hacemos es seguir respetando los lineamientos que nos han puesto los gobiernos nacionales y provinciales para tratar de frenar la pandemia».

Nevares dijo que «el regreso a la fase 1 fue muy malo porque veníamos levantando, trabajando, y ahí la gente se retrajo bastante, se quedó en su casa. Eso fue un golpe fuerte para el comercio. Ahora creemos que va a haber una tendencia ascendente porque viene la época linda. Hay bastantes rubros que empiezan a trabajar más, la ropa, lo textil, la construcción porque se puede trabajar más al aire libre. Ahora tendría que venir una tendencia alcista». En declaraciones a Somoslapampa, aclaró que «también creemos que no vamos a llegar a los niveles del 100% porque creemos que siempre la gente está temerosa, no sale, y esto de los cuidados nos obliga a tomar ciertos recaudos que hace que la fluidez del cliente no sea tanto como veníamos».

De todos modos, consideró que «en general estamos bien, la provincia es una de las mejores en el sentido de salud y la actividad económicas. Por contactos con cámaras tenemos acceso a la realidad de todo el país y realmente estamos contentos sobre cómo estamos dentro del contexto mundial que se está viviendo, no tiene sentido hacer comparación con lo que se vivió cuatro o cinco años atrás. Hay que limitarse a hacer el análisis dentro de este contexto, y estamos bien».

«Si lo que esperamos, es seguir cuidándonos, para seguir continuamente con la actividad comercial, con los cuidados correspondientes de nuestros clientes y nuestras familias, y no tener que frenar la actividad, es malo para todos el freno», alertó.

Nevares estimó que se frenó el cierre de comercios. «Si, hay locales vacíos de antes de la cuarentena. También sabemos que hay movilidad de comercios que se van cambiando de lugares como también sabemos que hay una demanda de locales en las arterias más comerciales. Las arterias más comerciales están todas ocupadas. No descuidamos esa situación pero tampoco queremos entrar en el pánico de que está todo mal. Dentro de esta situación, como pampeanos tenemos que estar contentos de que podemos seguir trabajando. Y eso es lo que queremos seguir y por eso hacemos las recomendaciones de cumplir con todo», completó.