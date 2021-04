El intendente de Metileo, Juan Carlos Pavoni, manifestó que la nueva Ley de Plaguicidas es «indiscutible» porque viene a dar respuesta a una cuestión de salud pública. Sin embargo, indicó que los municipios más chicos no pueden «absorber» todos los gastos que demanda su implementación.

El lunes a la noche en General Pico, Pavoni participó de la reunión de la Microrregión II de la provincia, de la que tomaron parte los y las jefas comunales de las otras localidades norteñas y funcionarios provinciales de Salud, Asuntos Municipales y Ambiente. En ese encuentro se debatió y discutió la legislación provincial sobre plaguicidas.

«Fue una reunión en la que hablamos la manera de resolver esta normativa, porque es una ley que queremos que se cumpla del mejor modo posible, porque es un tema de salud pública», dijo.

«Nosotros, que estamos trabajando en el tema, nos vemos favorecidos por la ley. El tema es cómo cada municipio pueda llevarla a cabo de acuerdo a los recursos humanos que tengan. La problemática que tenemos los municipios chicos, es la de encontrar a un profesional para que se quiera dedicar a esa tarea para que pueda hacer cumplir la ley. Eso tiene un costo y los municipios chicos no podemos absorber todos los costos que implica tener un profesional exclusivo para esto, cuando sabemos que si no es de utilización diaria esta persona, tiene que estar disponible para cuando venga el productor a hacer el trabajo», planteó.

«Tenemos que gestionar la autorización y eso demanda unas 72 horas y consideramos que algunos productores no pueden demorar ese tiempo, porque corre un riesgo de que sea aplicado fuera del término que considera», agregó.

Controles.

El jefe comunal de Metileo, además consideró que otra de las cuestiones que se debatió en cuanto a la implementación de la ley, son los controles de los aplicadores.

«Se habló del control de los aplicadores que estén dentro de la reglamentación que corresponde, y hay un tema que hemos hablado, y es que no todos los aplicadores tienen la autorización o están registrados, y tampoco están autorizados aquellos productores que hacen su trabajo para ellos mismos».

«Por un lado están los aplicadores que se dedican a esto, y están contratados y los productores que hacen la aplicación porque tienen los equipos propios. Es todo un tema como involucrar a esa gente para que se cumpla con la normativa», señaló.

Pavoni dejó en claro que se trata de un «ley que celebramos» y que los planteos que hacen respecto a su implementación, obedecen a la intención de «hacerla cumplir como corresponde».

En este sentido, recordó que el municipio de Metileo desde hace tiempo trabaja en la gestión y la recolección de los bidones de agroquímicos.

«Levantamos 4.000 bidones y lo articulamos con Campo Limpio para que los retire, pero hay trabajos que son de profesionales y que nosotros no lo podemos resolver. Ahí está la necesidad para que actúe en el nombre del municipio y nos aseguramos con esto que se cumplan estas normativas en forma real», indicó.

«La ley es indiscutible que tiene que tiene que existir para resguardar la salud pública, pero hacemos estos planteos para conseguir profesionales y fondos», finalizó Pavoni.

Evacuar dudas.

De la actividad realizada en Pico participaron, junto a los legisladores y jefes comunales, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y la directora de Epidemiología de la provincia, Ana Bertone.

Schanton explicó que lo que motivó este encuentro fue evacuar dudas y analizar las diversas problemáticas. «Hay varios puntos que se van a tratar, hay que llegar a acuerdos, la ley está aprobada y ahora llegó el momento de trabajar con la normativa», manifestó.

Fuente: Diario La Arena