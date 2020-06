El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, estuvo presente esta mañana en la ciudad de General Pico, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay; el subsecretario de Obras Públicas, Julio Rojo y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, para realizar significativos anuncios junto a la intendenta Fernanda Alonso.

Tras la apertura de los sobres licitatorios el ministro informó que fueron cinco las empresas que se presentaron con un monto máximo de 583 millones y un mínimo de 439, en cifras aproximadas. En 30 días se adjudicarían las obras por lo que en el mes de agosto se iniciarán los trabajos.

Los trabajos comprenden el asfaltado de 73 cuadras y la repavimentación del casco histórico de la ciudad. Se prevé la realización microaglomerado asfáltico en frío y concreto asfáltico en caliente, en tanto que la pavimentación de calles será con concreto asfáltico en caliente.

Apoyo económico

Ziliotto aseguró que, pese a la crisis sanitaria y económica, desde la provincia se sigue colaborando con los empleados estatales: “En medio de este contexto, hemos mucho esfuerzo para garantizar el aguinaldo de los empleados estatales. Nosotros tenemos una provincia en la que las palabras, las promesas se cumplen”, indicó

Aseguró que volverán a brindar ayuda al privado a través del Banco de La Pampa: “Vamos a poner en marcha un sistema para que puedan pagar el aguinaldo a través de un crédito, en cuotas y a tasa cero. Además, nuestras Pymes podrán acceder al auxilio de la entidad bancaria provincial a una tasa negativa, si se lo compara con el nivel inflacionario”, dijo.

En lo que respecta a la promoción de un 25% de descuentos para compras con tarjetas del BPL afirmó que, si bien concluye el próximo 30 de junio, se postergará un mes más a fin que los trabajadores puedan hacer uso de un mayor caudal monetario.

Prevención

“La Justicia está investigando por qué dos personas extranjeras ingresaron dos personas en un vehículo en un paso que está clausurado por decreto gubernamental, transitando en una hora media complicada como lo es a las 4.30 de la mañana”, indicó.

Ziliotto mencionó que se investigará el accionar policial en este caso puntual “porque acá no hay privilegios para nadie”. Así es que destacó que, cuando tuvo que responder no tuvo miramientos con nadie, ni siquiera con funcionarios públicos.

En cuanto a las penalizaciones por la no utilización de barbijos, afirmó se trata de una herramienta de control aunque depende de la “responsabilidad social” de la población. “No me va a temblar la mano para tomar decisiones porque parte de la sociedad no se cuidó y otra no lo denunció. Después no nos quejemos si tenemos que volver atrás como otras provincias”, aseguró.

Confirmó que durante el próximo fin de semana se llevará a cabo la “Búsqueda Activa” de COVID-19 en General Pico. “Santa Rosa, Jacinto Arauz, Larroudé, Macachín y Miguel Riglos también serán las localidades donde viernes y sábado se realizarán los operativos”, explicó.

Edificio judicial

Se firmó, previo a la conferencia, el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa “6360” que será la responsable de la construcción de la nueva Ciudad Judicial. Se trata de un edificio único que albergará la totalidad de los organismos judiciales, que hoy se encuentran dispersos en General Pico.

La edificación contará con unos 20 mil metros cuadrados con distintos niveles dentro del mismo, que fueron consensuados con el Superior Tribunal de Justicia. Según confirmó el propio gobernador, tendrá un costo aproximado de 20 millones de dólares.

Vuelta a clases

Aseguró el mandatario que no hay fechas puntuales para el retorno, dependiendo del avance de la pandemia. “Estamos viendo cómo evoluciona el AMBA que es el principal foco y que puede originar una onda expansiva. Se está trabajando en los protocolos con el Gobierno Nacional y los gremios”, afirmó.

“No tenemos que apurarnos ni exponer a nuestros chicos. Siempre se pueden recuperar los contenidos educativos. Tenemos que estar seguro de lo que vamos a hacer, por lo que no es un tema que está definido”, sentenció.

Conflicto con Mendoza

“Portezuelo es una causa que nos atraviesa a todos los pampeanos. Hoy nos encontramos con gran satisfacción porque vamos a discutir la legalidad, queremos que se aplique la ley. La autoridad de aplicación debe ser COIRCO, porque hay cinco provincias que pueden hacer uso del agua”, cerró.