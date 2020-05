El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, recordó que antes habían querido ingresar a los hacheros en un colectivo pero no aceptaron hacer la cuarentena. Puso en foco los altos índices de empleo en negro del sector ruralista.

El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, dijo este miércoles que los hacheros chaqueños que estuvieron en la estancia Curacó habían intentado ingresar antes en un colectivo a la provincia pero los empresarios no aceptaron dejarlos dos semanas en cuarentena en los hoteles dispuestos por la provincia.

“A mí ya no me sorprenden estos casos. Puede caer antipático, pero el sector rural tiene en su gran mayoría tiene altos índices de trabajo no registrado. De estos casos tenemos uno o dos por año”, aseguró el funcionario en declaraciones a Radiokermés. «No estoy generalizando, pero junto con el sector de servicio doméstico, son sectores con índices mayores de informalidad al promedio en la provincia. Estos dos sectores laborales siempre están 7 u 8 puntos por arriba», precisó.

“Si los metés en un trailer de un camión, hay que tener un grado de buena fe. Cuando vinieron en un colectivo no se los dejó entrar, pero no se los echó, se les proponía que debían cumplir la cuarentena en un hotel pago por el empleador. Se volvieron y buscaron este ardid”, recordó. “Hay que pensar que debemos tener cuidado con la mala fe para ingresar a la provincia. No se tiene en cuenta que estas medidas no son restrictivas para poder trabajar, sino inversiones de tiempo para nuestro cuidado. No tenemos nada contra un argentino de Chaco, pero llevamos mucho tiempo e inversiones, sabemos que la estamos pasando mal, como para liberar y dejar libradas estas cuestiones. ¿No hay hacheros en la provincia?”, se preguntó.

«Hay una mala fe para engañar lo dispuesto hasta los límites insospechados como este caso», dijo en Radiokermés. «Yo tuve una comunicación con el abogado de la empresa cuando venían en colectivo. No se los echó, se les dio la alternativa de ir a un hotel. Esto no fue así, y fíjense en lo que terminamos», lamentó.

Afirmó que en este caso puntual no tomaron intervención “porque podría haber un delito federal tienen competencia los organismos nacionales. Hay expedientes de inspecciones anteriores donde verificamos irregularidades de seguridad y normas laborales de esta empresa”.

“Es difícil detectar el incumplimiento porque tenés que entrar a la propiedad privada. Hay un recorrido en los campos que posibilita que muchos empleadores escondan a sus trabajadores, y ellos mismos por idiosincrasia no hacen la denuncia”, completó.

Fuente: El Diario