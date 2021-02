Bongiovanni dio detalles de la designación de Burgos «Liliana sabrá llevar adelante esa función porque hace años viene trabajando en la promoción del turismo de nuestra localidad, hay mucho por hacer desde ese lugar, somos una de las poblaciones mas importantes de la provincia y definitivamente tenemos que poner en valor los atractivos naturales y el potencial que La Pampa tiene» dijo y agregó que junto al gobierno de Ziliotto se trabaja para que la provincia se piense mucho mas allá de un territorio de paso y pueda consolidarse en este aspecto y ser convocante.

Respecto de la designación de la esposa del ex intendente José Alvarez, fallecido en diciembre de 2020 sin poder llegar a cumplir su primer año de mandato, la mandataria explicó «Liliana está en funciones desde ayer, la Resolución ingresará al Concejo Deliberante para su correspondiente paso administrativo, pero son facultades del Intendente designar a su equipo y armar el organigrama de gestión» y confirmó que trabajará en el Centro Cultural y de Convenciones.

Equipo

Consultada sobre si habrá cambios en el gabinete municipal tras su asunción obligada en reemplazo de Alvarez la jefa comunal fue categórica «Fui participe de la conformación del equipo, José en ese sentido fue muy abierto y siempre tuve una participación muy activa, este grupo de funcionarios lo elegimos juntos, pero claramente todo lo que pasó fue un simbronazo muy importante para todos y lo cierto es que hay que acomodarse a una nueva situación, tenemos un desafío enorme por delante que me toca guiar, pero se que cada uno de nosotros deberá poner lo mejor de si para llevar adelante cada área y en ese sentido seré exigente» y lanzó «No soy de las que me gusta que me preguntes que hacer, sino que pretendo que los funcionarios sean proactivos y me llenen la oficina de proyectos, esa es mi característica, así me gustó trabajar en el Witralen donde estuve casi diez años al frente y así trabajaré para mi pueblo. Quien este en este lugar de privilegio deberá saber que tiene que ganarselo día a día»

Gobierno provincial

Finalmente Bongiovanni manifestó que se siente con absoluto respaldo del gobierno de Sergio Ziliotto «Siempre tienen para mi la mejor predisposición, cada vez que los llamo encuentro respuestas y sobre todo respaldo en este camino que me toca enfrentar y eso es fundamental, tengo muy buen dialogo con todos los funcionarios provinciales y ante cada consulta que hago, casi siempre con Bensusan (NdR: Ministro de Gobierno) encuentro respuestas» concluyó.

Fuente: INFOtec 4.0