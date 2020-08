“¿Macri senador por Córdoba en 2021?” publicó La Nación y lo replicó el periodista macrista Luis Novaresio. Enseguida, desde Córdoba la respuesta no se hizo esperar: “Esto se termina mañana”, dijo categórico el diputado nacional Héctor “La Coneja” Baldassi, principal referente del PRO cordobés; “no tiene entidad”, calificó Ramón Javier Mestre, ex intendente capitalino y presidente de la UCR provincial; “me parece descabellado”, aseguró Luis Juez.

El diario de los Mitre arriesga una posible candidatura del ex Presidente, basándose en las 26 visitas que realizó a esta provincia mediterránea durante su paso por la Casa Rosada; o por el 61% de los votos que consiguió en primera vuelta. Y basa su operación en los principales referentes de Juntos por el Cambio, la coalición derechista que gobernó hasta diciembre del año pasado.

Lo cierto es que Macri está en Francia, no se sabe si regresará a Argentina donde lo esperan varias causas judiciales por espionaje ilegal y corrupción; y los principales dirigentes de la alianza en Córdoba le cerraron la puerta. Incluso, un referente de la coalición opositora le dijo a El Destape: “¿Usted se imagina a Macri sentado en el Senado siendo cascoteado todos los miércoles por Cristina? Macri no es precisamente un senador que descolle”.

El ex árbitro internacional Baldassi, el dirigente con mayor popularidad y votos del macrismo cordobés fue tajante con El Destape: “Esta versión no tiene sustento, mañana se termina. En el radio-pasillo alguien tiró esta versión, quizá basándose en el afecto que le tienen los cordobeses a Mauricio y se lo demostraron en las urnas. Pero eso nada tiene que ver con que se soslaye la Constitución Nacional y las normas electorales. Yo fui árbitro y respeté siempre los reglamentos. Pude haberme equivocado en alguna jugada, haber cobrado mal; pero nunca fui contra los reglamentos, nunca soslayé los reglamentos”.

Baldassi llegó al Congreso en 2013, cuando el PRO debutó en Córdoba: “Yo esa vez estaba solo, me enfrenté a los aparatos de la Nación que apoyaba a Carolina Scotto, que era una eminencia; de la Provincia que llevaba de candidato a Schiaretti, nada menos y de la Municipalidad que apoyaba a Aguad. En 2017 le gané a Llaryora, el candidato de Schiaretti y De la Sota, siempre participé en elecciones de medio término y tuve un buen desempeño. Esta versión me parece que es negar la realidad es no escuchar a la gente”, señaló el diputado y dirigente más taquillero del PRO.

En Córdoba, el partido derechista está dividido en dos sectores, uno donde militan Baldassi, el intendente de Villa Allende y ex golfista internacional Eduardo “Gato” Romero; el intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, la jefa del bloque de senadores, Laura Rodríguez Machado y la diputada Soher El Sukaría, presidenta del PRO capitalino; y otro sector conocido como los PRO de la UCeDe –responden al ex intendente y ex funcionario menemista Germán Kammerath- donde se encuentran el ex jefe de la bancada de diputados, el bahiense Nicolás Massot, el diputado nacional Javier Pretto, el legislador provincial Darío Capitani y el empresario de medios Agustín de la Reta, socio de Jorge Fontevecchia en la edición cordobesa de Perfil. Este último sector promueve la candidatura a senador nacional de Gustavo Santos, ex secretario de Turismo de la Nación durante el gobierno de Macri; quien llegó al macrismo de la mano del empresario de medios Mario Pereyra.

Santos, un ex funcionario radical en los 90, había sido secretario de Turismo de los gobiernos de Schiaretti y De la Sota y antes militó con Julio Cobos, en la época de la transversalidad. Para el electorado cordobés es un desconocido.

El ex intendente de Córdoba y presidente de la UCR provincial, Ramón Javier Mestre dijo sobre la candidatura de Macri: “Esa versión no tiene entidad, para ser candidato hace falta el requisito del domicilio y la residencia. Pero no podemos hablar de candidaturas en plena pandemia”.