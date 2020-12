La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, advirtió a los turistas que salen de la Argentina que las restricciones por las nuevas cepas del coronavirus pueden modificar de forma repentina las restricciones para el regreso. «No debemos poner en riesgo la salud de los argentinos», explicó.

Carignano informó que por la aparición de nuevas cepas de coronavirus, la Argentina cerrará desde el 25 y hasta el 8 de enero el ingreso de personas provenientes de Gran Bretaña, Holanda, Italia, Dinamarca y Australia. Esta situación podría darse con países que los argentinos están eligiendo ahora para vacacionar como Brasil y los Estados Unidos, dos estados que fueron laxos en los controles de la pandemia y que estuvieron entre las naciones con más alto número de muertes por la pandemia.

«Hay muchos argentinos que se están yendo del país por las vacaciones. Necesitamos que tomen todos los resguardos«, explicó Carignano, quien alertó: «los que salen del país toman sus propios riesgos, lo que no pueden (hacer) es enojarse si la situación cambia. Estamos en pandemia y esto es de un minuto para otro. Las cepas aparecen de un minuto para otro y se deben tomar decisiones rápidas para cuidar a los argentinos».

La funcionaria explicó que no hay repatriaciones de argentinos en este momento y las personas que elijan salir del país deberán buscar la forma de poder retomar a la Argentina. «Cuando uno decide irse de vacaciones al exterior en un mundo donde está todo cerrado y donde cambian las decisiones a cada minuto, tiene que entender que esas cosas pueden pasar y no enojarse con el Estado«, expresó Carignano.

Carignano afirmó que la Argentina podría prohibir el ingreso de personas de otros países si encuentran casos de contagiados por la nueva cepa del coronavirus. La funcionaria explicó que los pasos fronterizos terrestres están cerrados para el turismo y sólo se puede ingresar por el Aeropuerto de Ezeiza.

Desde Migraciones explicó que quienes ingresen a la Argentina deberán contar con una prueba de PCR negativa y hacer 7 días de cuarentena. «En los países donde no hacen PCR, las personas deberán firmar una declaración jurada que establezca que no tiene síntomas», contó la funcionaria, quien adelantó que trabaja con Aeropuertos Argentina 2000 para que se hagan las pruebas en los aeropuertos a las personas provenientes de países que no hacen PCR.

Fuente: El Destape web