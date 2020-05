El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione dijo que las clases se están dictando de manera virtual en la provincia pero reconoció que «la escuela es insustituíble en el proceso de enseñanza y aprendizaje». Aseguró «no se prevé la pérdida del año escolar».

El mininstro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione informó que por la pandemia de Covid 19, por ahora, no hay fecha para el regreso de los alumnos y alumnas y docentes a las escuelas de las provincias. Dijo que el ciclo lectivo se está desarrollando con la modalidad virtual.

“Es una situación inédita que nos obligó a todos a adaptarnos a esta nueva realidad y se trabaja de diferentes maneras. En líneas generales se está llegando bien a todas las familias, puede haber alguna dificultad en algún caso puntual que vamos solucionando. Hoy estamos en proceso de recuperar un poco la actividad y adaptándonos a lo que uno va escuchando para seguir garantizando el proceso de enseñanza y aprendizaje”, explicó.

“Aún no se habla de ninguna fecha para volver a las clases. Hay que ir día a día de acuerdo a las recomendaciones. No es una decisión de Educación sino que está la recomendación de los especialistas de Salud. No se prevé la pérdida del año escolar porque las clases continúan de manera virtual y se está realizando un seguimiento”, aseguró.

Reconoció que «el trabajo docente lleva más tiempo» por lo que agradeció a «los docentes se pusieron la tarea al hombro. Estamos llegando, prácticamente a todos los alumnos, ha sido para la situación que nos tocó y la rápidez que sucedió ha sido algo que tuvo mínimas dificultades».

Maccione llevó tranquilidad a las familias. «En este momento no se va a evaluar y hay que hacer un acompañamiento, sabemos que los papás no son docentes y que sólo pueden acompañar en la tarea para garantizar algunos saberes. Es una situación que no es sencilla para los padres que, además, tienen otro monton de preocupaciones en este momento de pandemia», afirmó.

«Vamos a ver una vez en la vuelta al aula que es lo que hay que reforzar pero el ciclo lectivo sigue en funcionamiento», dijo.

Cambios y escuela irremplazable

“Después de esta pandemia nada va a ser lo mismo, nos llevó a descubrir herramientas muy últiles. Pero también se ha mejorado la relación con la familia y la incorporación de herramientas tecnológicas, vemos a los directores en aulas virtuales con los coordinadores de aula, donde cada uno hace un aporte, de los coordinadores con los directores de los establecimientos educativos y esto se traslada en algunos casos de docentes con alumnos. Esto es una experiencia que nos va a permitir a nosotros, una vez vueltos al aula, construir desde otro lado y sostener muchas de estas experiencias que son valiosas pero la escuela es irremplazable. La pandemia nos demuestra eso, las herramientas son importantes, van a facilitar el proceso pero la escuela sigue siendo insustituible ”.

Agregó que «no pasa solamente por trasmitir los contenidos sino por las relaciones, con los contextos, con alumnos, docentes y los compañeros en el aula, hay otro trabajo que si fuera solo virtual no se podría desarrollar».

Sobre el cuestionamiento del gremio UTELPa de la falta de conectividad en algunas localidades del interior provincial y la falta de tecnología en algunas familias para acceder a los contenidos virtuales, el ministro dijo que «en lugares donde la conectividad no es buena o las familias no tienen herramientas tecnológicas, estamos llegando en soporte papel. Las escuelas siguen recibiendo con normalidad los fondos para gastos de funcionamiento, esto implica que una escuela hogar puede comprar combustible para distribuir los materiales, para pagar un cadete para llegar con el contenido a algún alumno, por lo que pueden distribuir los materiales educativos”, completó Maccione.

Fuente: El Diario