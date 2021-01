«Uno intenta llevar cierta claridad a la sociedad, pidiendo responsabilidad de parte de la dirigencia política, que es la que tiene que marcar el rumbo, y ser una guía en un momento muy complejo, donde hay claridad desde las decisiones que vienen tomando el Estado nacional, provincial y desde los distintos municipios. Sobre todo entendió que la situación se ha complicado en los últimos días», señaló e concejal santarroseño.

Y añadió que «en ese contexto, la liviandad, e irresponsabilidad, con la que se vierten algunas declaraciones, es preocupante. Me parece que la política tiene que ser parte de la responsabilidad que se nos pide a los ciudadanos. Lo que nosotros vemos es que el gobierno provincial como máxima autoridad sanitaria, ya planteó qué es lo que se puede hacer y qué no, el sentido común nos lleva a pensar que eso es lo que hay que respetar», dijo el edil.

«Es importante que los jóvenes, los adultos, mujeres y varones, porque no es una cuestión de edad o género, respeten las decisiones. Ante el escenario sanitario, la realidad es que las decisiones tomadas son éstas, sino no habría límites ni parámetros, y cada uno podría hacer lo que quiera. La situación sanitaria no está para que cada uno pueda hacer lo que quiera», aseveró Rodríguez Vega.

Relajamiento.

Asimismo, el edil señaló que «es evidente que hay un marco de cierto relajamiento, que yo no se lo atribuyo a la juventud, no es una cuestión de edades, pero me parece que las autoridades sanitarias dieron las directivas de lo que se puede hacer y lo que no, en el marco de un análisis técnico, no es una cuestión de sentido común, y que cada uno decide qué está bien y qué está mal».

«Todos tenemos ganas de juntarnos con algún familiar o con algún amigo, pero la realidad es que hoy la situación no está para un encuentro social. Me parece que esas cuestiones hay que respetarlas, ya sea para una juntada de jóvenes o de adultos. Ya se marcaron las restricciones de horarios, de lugares, de cantidad de gente, las medidas son claras, y creo que la política no tiene que contribuir a la confusión, porque la situación es realmente preocupante», indicó Rodríguez Vega.

Consultado por la posibilidad de que las restricciones de circulación debieran ser desde más temprano, el concejal señaló que «l lo que los gobiernos están haciendo es tratar de mantener un equilibrio en tratar de sostener hasta donde se pueda, la cuestión económica, priorizando obviamente la Salud. Esto no es una cuestión estanca, si se sigue profundizando habrá cambios más restrictivos, pero son las medidas adoptadas por especialistas en la materia», concluyó.

Fuente:La Arena