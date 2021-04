La intendenta local, Mónica Curutchet, aseguró que la renuncia de la jueza de Faltas, Evangelina Ramis, después de confirmarse su presencia en un encuentro social ilegal durante la madrugada del pasado domingo, fue «una situación lamentable», pero no será un costo político para la administración municipal. «No es un costo político, esto es un costo más (de la) profesional que político».

La jefa comunal aseguró que pretende acordar «rápidamente» con los concejales el tratamiento del pliego con los tres profesionales, para posteriormente designar quién quedará a cargo de esta repartición municipal.

Curutchet confirmó ayer que tomó conocimiento «el domingo a la mañana» cuando Ramis le transmitió por WhatsApp que había quedado involucrada en una causa judicial por participar de un encuentro social ilegal en una vivienda del Barrio Plurianual Tito Sorba, ubicada en la calle Sargento Cabral entre Italia y Sarmiento, noticia que adelantó el periodístico Impacto Castex.

«Fue una muy buena jueza de Faltas y acordamos que correspondía la renuncia. La situación que se produjo era irregular y no correspondía hacer caso omiso. En buen diálogo llegamos a la mejor solución de la situación, que pesa mucho para la gestión, pero era la única opción que teníamos en esta circunstancia», transmitió.

Curutchet elogió la gestión de Ramis al frente del Juzgado de Faltas. «Hubo un cambio porque la jueza tenía disponibilidad para ir a ver las distintas situaciones y concurrir a los sitios necesario para resolver situaciones y conflictos entre vecinos», planteó.

-Curutchet, ¿esto significa que se buscará el mismo perfil de Ramis para su reemplazo?

-Sí, por supuesto. Compartimos profesión y dentro de la gestión hay otras abogadas, y a todas nos gusta estar cerca de los vecinos y tener un perfil social más allá de nuestra profesión. Evangelina lo había podido aplicar en el Juzgado de Faltas y lo que viene trataremos que transite por el mismo camino.

-¿El lunes se pudo reunir con los concejales?

-No me pude reunir porque tenían una agenda programada, pero trataré que hoy nos podamos reunir o que Juan (Chiquilitto) sea el vocero para empezar a trabajar en la terna de dónde saldrá quien reemplace a Ramis. Estamos trabajando para conformar la terna.

-Hay versiones que indican que el lunes transmitió al resto de los funcionarios que será inflexible con quienes incurran en transgresiones a los protocolos sanitarios.

-Los lunes hacemos reuniones de áreas, y comuniqué lo ocurrido y las decisiones adoptadas. Estuvieron todos los funcionarios y refresqué que hay situación de inflexión, y esta es una de esas. No nos podemos relajar. Estamos todos los días trabajando en una agenda de concientización sobre Covid-19, no podemos ser nosotros los que no cumplimos las medidas establecidas.

-¿En la próxima sesión del Concejo ingresará la terna con los postulantes para desempeñarse en el Juzgado de Faltas?

-Sí, seguro. Quiero que se haga a la brevedad, porque tenemos el Juzgado de Faltas acéfalo. No quiero nombrar un sustituto, y por eso pretendo hablar con los concejales para ver si le darán tratamiento a la brevedad. Si acordamos un tratamiento rápido quedará acéfalo hasta la designación y sino tendré que pensar en un sustituto. Pretendemos un tratamiento rápido de la terna para la designación inmediata.

-¿Que la jueza de Faltas haya sido encontrada en un encuentro social ilegal es un costo político para la gestión?

-No. No es un costo político, esto es un costo más (de la) profesional que político. Es una situación lamentablemente en un sector donde funcionábamos muy bien, y esperemos que podamos volver rápidamente a funcionar con normalidad. Los costos políticos pasan por otras circunstancias.

-¿Tiene previsto algún otro cambio en el gabinete municipal?

-En lo inmediato, no. No tengo algún cambio planificado. Los funcionarios sabemos que somos prestadores de servicios que atendemos las necesidades de los vecinos, y en la medida que se van cumpliendo esas pautas y cumplen sus funciones están garantizados, y cuando eso no ocurra lo charlaremos para aplicar las modificaciones y sino deberán dar un paso al costado.

Fuente: Diario La Arena