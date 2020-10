La intendenta piquense dialogó con medios locales y se refirió a la posibilidad de que el ex gobernador no sea candidato en las próximas elecciones, y a través de Twitter, Verna salió a cruzarla.

Pateando el tablero una vez más, el ex gobernador advirtió que la intendenta de Pico no es su «vocera» y dejó en claro que aún no está descartada su candidatura en 2021. «A los que festejaron, les advierto que ‘Los muertos que vos matáis gozan de buena salud’», afirmó.

«No soy su vocera».

Luego de que el ex gobernador la desautorizara públicamente, la intendenta piquense recurrió a las redes sociales para aclarar sus dichos. «Como dice Carlos Verna, no soy su vocera, y por supuesto tampoco lo necesita», escribió Alonso.

«Solo fue una opinión en función del contexto de pandemia. Yo también creo que Carlos Verna es el mejor candidato de La Pampa, para todos y todas», agregó.

El apoyo de Lovera.

Tras el mensaje de Verna, una de las figuras más cercanas al ex gobernador se sumó al debate. «Celebro la plena recuperación de la salud física de mi amigo y agradezco su integridad personal y su responsabilidad política para seguir trabajando por el desarrollo de pampeanas y pampeanos codo a codo con nuestro gobernador», le escribió el senador Daniel Lovera.

Fuente: La Arena