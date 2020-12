La Oficina Judicial no programa la Audiencia de Formalización contra los funcionarios judiciales y otros ciudadanos acusados de violar la cuarentena por compartir una cena el pasado Día del Amigo fuera del horario permitido para los encuentros sociales a raíz de la pandemia de coronavirus. Tampoco hay avances, a pesar de que hay charlas entre la defensa y la querella, para tratar de llegar a un acuerdo que evite la realización de un juicio. Si bien la resolución se dilata, el fiscal general Jorge Marcelo Amado, quien supervisa la investigación que lleva adelante el fiscal Andrés Torino, es optimista de que en los próximos días tiene que haber novedades. “Antes de fin de año tiene que estar resuelto. Esa es mi opinión, independientemente de lo que haga el fiscal Torino. Esto tiene que estar resuelto de una u otra manera. Sea como sea antes de fin de año”, aseguró ayer Amado.

La defensa de los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge y el fiscal general Guillermo Sancho no ha realizado un nuevo ofrecimiento de dinero para tratar de llegar a un acuerdo que evite la realización de un juicio. Hace dos semanas ofertaron 70.000 pesos cada uno para cerrar la causa, pero la Fiscalía le rechazó ese planteo por considerarlo “insuficiente”. El abogado defensor José Mario Aguerrido se habría comprometido a mejorar esa oferta, pero hasta ayer no había novedades.

Mientras tanto, el Poder Judicial sigue dilatando la realización de la audiencia de formalización. Sobre esto, Amado insistió en que hay un retraso general en la tramitación de las causas iniciadas por violación de la cuarentena. “Todavía no fue programada la audiencia. El tema es que hay muchas causas iniciadas por el mismo delito”, explicó Amado.

Si se realiza la formalización, además de Balaguer, Vagge y Sancho también serán acusados de haber infringido el artículo 205 del Código Penal, el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri; el empresario Carlos Ruiz Pérez; y el abogado santarroseño Marcelo Molín.

La investigación inició después que el empresario achense Carlos Ruiz Pérez resultara positivo de coronavirus. Con los datos que brindó en el seguimiento epidemiológico de su caso, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, presentó una denuncia penal ante la sospecha de que los participantes a un encuentro social podrían haber violado la cuarentena. La decisión de Salud fue aislar a los participantes del encuentro (Pablo Balaguer, Guillermo Sancho, Miguel Vagge, Pedro Arcuri y Marcelo Molín) en forma preventiva, aunque luego se comprobó que no resultaron contagiados.

Ofrecimiento

Ayer, Amado ratificó que la defensa de los funcionarios judiciales está en conversaciones con la querella para tratar de buscar una salida alternativa. Aunque como se viene informando, se vienen quedando cortos con el dinero ofrecido. Primero fueron 20.000 y después 70.000 pesos cada uno.

“En el legajo no han presentado ninguna nueva propuesta. Tengo entendido que la defensa está en conversaciones con la querella, que son los representantes del Estado. Sé que están en tratativas para un ofrecimiento eventualmente más significativo dada la situación social y económica de los implicados”, afirmó.

Fuentes de Casa de Gobierno informaron que no hubo ninguna propuesta de parte de la defensa de los funcionarios judiciales.

Fuente: El Diario de La Pampa