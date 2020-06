Nicolás Capaldo nació en Santa Rosa, provincia de La Pampa, el 14 de septiembre de 1998. Y con sus tan sólo 21 años, no deja de destacarse tanto en Boca como en la Selección Argentina.

Dio sus primeros pasos en el Club Deportivo Mac Allister y en 2015 llegó a las inferiores del club de la Ribera. Rápidamente se ganó la titularidad y la capitanía en la Reserva de Rolando Schiavi, hasta principios del 2019 cuando pasó a formar parte del plantel profesional.

Su presentación oficial ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, fue por la Superliga 2018/19. Desde ese momento lleva disputados 26 encuentros donde no pudo convertir goles pero ya consiguió dos títulos locales, la Supercopa y la Superliga 2019/20. En diálogo con los hinchas, por el Sitio Oficial, se refirió a su posición, el debut en el estadio de Brandsen, su actualidad en la Selección y más.

Durante las preguntas de los fanáticos, atravesó todos los temas. Cuando le consultaron sobre su posición, opinó: “Para mí hoy a un volante no le puede faltar la dinámica. El fútbol es muy físico, creo que un mediocampista tiene que pisar las dos áreas y estar tanto en ataque como en defensa”. Y en relación a su presente, expresó: “A mí, por aprender, me falta mucho… Soy muy joven, así que trato de mirar a los más grandes y aprender mucho de ellos”.

Debut y Selección

Para un joven nacido en la institución de la Ribera, tener la chance de jugar su primero partido en el estadio de Brandsen 805, es inigualable. Y así lo dejó en claro Capaldo, que recordó sus tiempo como hincha: “Es una sensación única… Me acuerdo cuando viajábamos 600 kilómetros con mi viejo solo para ver un partido de Boca y hoy estar jugando ahí, es un sueño cumplido para mí y para toda mi familia”. Y añadió: “De cuando me tocó debutar en La Bombonera me llevo un recuerdo hermoso, al principio estaba muy nervioso por todo el clima que se genera y ver a toda la gente cantando pero creo que pudimos hacer un buen partido y llevarnos la victoria ese día”.

En la actual temporada lleva jugados 16 encuentros oficiales en las tres competencias, donde dio una asistencia y sumó 986 minutos en cancha con el Xeneize. Al mismo tiempo, en un gran año futbolístico, debutó para la Selección Argentina Sub 23 en el Preolímpico Sudamericano. En Colombia se consagró campeón y tras disputar seis partidos, pudo marcar un tanto. “La experiencia con la Selección fue algo muy lindo, algo que soñaba desde chiquito, vestir la camiseta de nuestro país. De ese grupo me llevo grandes personas y grandes amigos. Aprendí y crecí mucho, tanto como persona y como jugador”, cerró.

Consejo para los chicos

Nicolás Capaldo llegó al club de la Ribera siendo muy pequeño. Se preparó durante mucho tiempo, mostró todo su carácter y personalidad en la Reserva de Rolando Schiavi y fue observado por el DT de Primera, que pensó en incluirlo dentro del plantel profesional. Fue Gustavo Alfaro quien lo hizo debutar el 24 de febrero de 2019, ante Defensa y Justicia, por la Superliga Argentina. Pero ya había realizado una pretemporada con el equipo anteriormente.

Si bien tuvo rendimientos irregulares y no logró afirmarse entre los titulares, se metió rápidamente en el bolsillo de la gente por ser de las inferiores. Por eso, durante la charla con los hinchas en el Sitio Oficial, le consultaron sobre aquellos años. “De la pensión me llevo recuerdos muy lindos. Al principio me costó, me tuve que ir de mi casa, extrañe un poco a la familia, pero después con el paso de los años generamos amistades con los chicos, estábamos todos en la misma y nos tratábamos de apoyar entre nosotros”, recordó.

Al mismo tiempo, el joven mediocampista que también se lució en la Selección Argentina Sub 23, durante el Preolímpico de Colombia, se animó a hablarles directamente a los más chicos. A veces, los que recién comienzan, necesitan un empujón. Y Capaldo lo sabe. “El principal consejo que le doy a los más chicos es que se esfuercen. Sin eso, sería imposible conseguir algo. Y también les digo que no bajen los brazos, que siempre traten de seguir adelante, por más difícil que sea el camino”, dijo.

Canción favorita

Entre tantas consultas, el volante de 21 años contó cómo vive el aislamiento obligatorio durante la pandemia que afecta a los distintos países del mundo: “La cuarentena la estoy pasando en La Pampa, con mi familia, tratando de disfrutar este momento que estamos pasando todos juntos acá en casa”. Y agregó en relación al tiempo libre: “Para matar el tiempo libre tratamos de jugar a las cartas, mirar alguna que otra película o serie”.

También tuvo la oportunidad de mostrar su fanatismo por Boca. En primer lugar, con una camiseta en la mano, expresó: “La verdad que en mi armario no podía faltar una remera de Boca. Tengo la del 2004, de cuando era bien chiquito, debe ser una de las primeras”. Y luego, cerró: “Mi canción favorita de la hinchada de Boca es la que escuchamos antes de salir, cuando estamos en el túnel. Que dice… ‘Boca, mi buen amigo…’”.

