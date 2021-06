Al conmemorarse este 3J una nueva jornada del histórico «Ni Una Menos», el movimiento feminista de La Pampa, representado por organizaciones sindicales, agrupaciones sociales y sectores movilizados, exigió que en la provincia haya «más presupuesto para combatir la violencia machista», en el marco de una serie de demandas renovadas y potenciadas en la crisis pandémica.

Un documento lleva por título «Las mujeres y disidencias de La Pampa una vez más decimos ¡vivas, libres, con derechos y desendeudadas nos queremos!». Exige el cumplimiento cabal de la ley de inclusión laboral travesti trans, reclama la aparición con vida de Tehuel y una reparación histórica para la población trans.

Y plantea que «ante la crisis profundizada por la pandemia mundial, frente a una feroz disputa geopolítica por cómo enfrentarla, las Mujeres y Disidencias, sostenemos en las casas, las calles y en cada territorio la resistencia, la salud y la vida. Después de conquistar el derecho al aborto, seguimos confrontando el poder patriarcal porque afirmamos que este movimiento es antineoliberal, antirracista, anticolonial y antifascista».

«Nos sororizamos con las luchas de Latinoamérica y el mundo: con la resistencia de los pueblos de Colombia y Palestina y el triunfo constituyente en Chile. Seguimos diciendo ¡Ni una menos! ¡Vivas, libres, con derechos y desendeudadas nos queremos!, porque sabemos que las violencias por razones de géneros expresan violencias estructurales», añade.

Las organizaciones y sectores que adhieren el posicionamiento público son: ATE La Pampa, CCC La Pampa, CTA Autónoma La Pampa; Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres L.P; Libres Mariposas L.P.; Guapabanda Gral. Pico L.P.; Foro Pampeano por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito; JCR-PCR L.P.; Mujeres de Vanguardia L.P.; FTV Miles L.P.; Mesa Transversal de Géneros Territorios en Desarrollo L.P., Colectiva Feminista Abolicionista Todas Somos Andrea; Desayunador Villa Germinal L.P.; Mov. Popular Pampeano de Derechos Humanos L.P.; Lenny Caseres – Periodista, Feminista, Abolicionista; Diario Digital Femenino L.P.; Colectiva Ley Ciudadana L.P.; Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; Asamblea del Barrio Almafuerte Sta. Rosa L.P.; RED-PAR La Pampa; IIEG – Instituto Interdisciplinario de Estados de Genero, AMADH – Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos Sobrevivientes del Sistema Prostituyente y la Violencia Machista; Corriente de Estatales Rene Salamanca en la CCC – L.P. Mujeres por la Solidaridad L.P.; Colectiva Juntxs y Diversxs L.P.; Grupo de Docentes de ESI del Colegio Santa María de las Pampas. Convocatoria Abolicionista Federal L.P; APEL L.P.; ADU L.P.; Femistas Trabajando L.P.; ONG Desafíos y Compromisos L.P. ; UTELPA La.P.; CTA de Lxs Trabajadores L.P.

Una de las exigencias centrales, desde ya, es que paren femicidios, travesticidios y transfemicidios. «Logramos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé y que estos Ministerios se repliquen en todo el país. Exigimos presupuesto real y acorde a las necesidades de cada mujer, a las disidencias y sus hijos e hijas, con políticas integrales desde todas las áreas de gestión y decisión».

También se reclama «paridad y equidad en todos los Poderes del estado e implementación efectiva de la Ley Micaela, creación de Multifueros en todos los poderes judiciales del país. Efectivizacion de la ley 27.210 que prevee un cuerpo de abogados específico para casos de Violencia de Género. Más presupuesto para combatir la violencia machista. Ley de emergencia en violencia de género. Creación de áreas de género en todos los municipios del país y de equipos de abordaje integral de todas las formas de violencia para la efectiva implementación de las políticas. -Cumplimiento de la Ley ESI en todo el país, sin obstrucción eclesial».

Llaman a «profundizar el trabajo al interior de nuestras organizaciones sociales para que la educación sexual no sea con una mirada machista, patriarcal ni sexista. Exigimos políticas públicas concretas de salida laboral, de vivienda, educación y capacitación para personas en situación de prostitución y a las sobrevivientes de la explotación sexual. Exigimos igualdad de oportunidades. Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de complicidad judicial y policial. Basta de violencias contra las infancias. Pedimos la no prescripción de delitos de abusos sexuales en la infancia y adolescencia. ¡Exigimos la aparición con vida de todas las desaparecidas en democracia! ¡Justicia y condenas efectivas en cárcel común a todos los femicidas!».

Otro punto alude a salarios, subsidios y vacunas. Las demandas enumeradas en ese caso son las siguientes: «Paritarias libres y aumento de salarios y subsidios por encima de la inflación en todos los sectores. Aumento salarial para las trabajadoras esenciales. Aumento de las asistencias económicas y aplicación de políticas públicas para las personas con discapacidad. Licencias por nacimiento igualitario materno-paterno. Por una ley integral de cuidados. No hay Ni Una Menos sin discutir y distribuir la riqueza: que los grupos concentrados aporten para la salida de la crisis sanitaria y económica».

Otra exigencia es «que, en la provincia de La Pampa, se destine presupuesto para paliar las consecuencias de la pandemia y para los espacios sociocomunitarios. Repudiamos la presencialidad forzada a las y los trabajadores de la educación. Repudiamos los descuentos de presentismo a las y los trabajadores aislados o infectados por covid-19. Conectividad, dispositivos y virtualidad para no enfermar y para continuar estudiando y enseñando de forma segura. Reconocimiento de las enfermeras como actividad profesional en todo el país».

Las Mujeres y Disidencias piden que se termine la violencia económica de las corporaciones y recuerdan que «no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria y sanitaria».

«Basta de chantaje de los grupos monopólicos. Control real de los precios y suba de retenciones. Estatización de la Vía fluvial del Paraná-Paraguay con consulta y control popular-territorial. ¡Queremos soberanía alimentaria! Ley de acceso a la tierra para la producción agroecológica. Basta de chantaje de las corporaciones inmobiliarias: regulación de los precios de alquileres. Control y aplicación efectiva de la ley de alquileres. Basta de desalojos y urbanizaciones con deuda. ¡Ni una Menos sin vivienda! Aprobación de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo para todas».

Hay un «repudio a las topadoras de los terratenientes que expulsan a las campesinas y originarias de sus tierras y a los jueces que pretenden condenan a nuestras compañeras y hermanas por luchar. Repudiamos la triple opresión que sufren nuestras hermanas originarias de los diferentes pueblos y naciones preexistentes, que siguen luchando en la recuperación de la tierra, territorio e identidad, contra los femicidios, violaciones y la discriminación. Queremos conectividad en los barrios. Aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones. Suspensión del pago e Investigación de la deuda externa ilegítima y fraudulenta. Vacunas para todas y todos: ¡Queremos la liberación de las patentes! ¡Reforma tributaria! La deuda es con nosotras. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! Basta de incendios intencionales en los distintos territorios del país. Basta de incendios en nuestros humedales, #LeyDeHumedalesya! Decimos NO a la megaminería y a los negocios extractivistas. ¡Basta de terricidio!».

Se pide por una efectiva implementación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Exigimos la reglamentación urgente por parte del Ejecutivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para su implementación. Repudiamos la obstrucción de las Iglesias a la ley IVE. ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! NO a la criminalización de las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. ¡Ni una presa más! Cumplimiento efectivo de la ley de parto respetado. Basta de violencia obstétrica: por nuestro derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir. Porque no tengamos que salir a reclamar por Ni una mujer Menos Nunca más!!».

Fuente: El Diario