«Andrea Vázquez DIRECTORA del hospital ADOLFO DEL VALLE de Senillosa como HIJA DE LUIS Roberto Alvarez LE SOLICITO QUE BUSQUE UNA CAMA DE TERAPIA PARA MI PAPA CON TRES PCR NEGATIVAS ENTIENDA QUE MI PAPÁ NO TIENE COVID Y NECESITA SER ATENDIDO URGENTEEEE QUE ESTAN ESPERANDO?», escribió Natalia Villavicencio en sus redes sociales.

Roberto Álvarez es un conocido camionero de Senillosa, que se enfermó de neumonía en medio del colapso sanitario. Aunque no tiene comorbilidades y dio negativo tres veces para COVID, pasó una semana en el hospital local con saturación del 70 por ciento, sin lograr una vacante en terapia intensiva, informó La Mañana de Neuquén.

Las tres hijas de Roberto Álvarez decidieron denunciar la situación por Facebook y pidieron a sus vecinos que las ayuden a viralizar el caso, para conseguir una cama. «Mi papá no tiene obra social y recibimos insultos de la directora del hospital y de una doctora, que nos dijeron que éramos una familia de cuarta por salir a decir que no lo trasladaban», explicó Natalia en sus redes.

Luego de la lucha consiguió que su padre tenga la cama de alta complejidad, pero la situación de salud es muy complicada.

«Viejo mí querido viejo ….mirá las leonas que criaste junto a la mami….mirá papi lo que somos capaz …Me duele el cuerpo si es verdad me duele …pero más me duele mí corazón al saber que te tuvimos que sacar así mí papito…Resistiiii, lucheee, me encadene pero con mis hermanas lo conseguimos ….le ruego a Dios que todos puedan tener una cama y ser atendidos como lo merecen Y SABEN QUE???? DIOS EXISTE PORQUE HOY MI PAPÁ NO IBA A SOPORTAR Y AHÍ ESTA INTUBADO LUCHANDO PORQUE PARA LOS PROFESIONALES NO LO SOPORTABA PERO NOSOTROS SABÍAMOS QUE DIOS ESTABA CON NOSOTROS ASI COMO LO ESTUVO DEL PRIMER DÍA GRACIAS A TODO», escribió Natalia en Facebook.