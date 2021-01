La profesional santarroseña formada en la Escuela Internacional de Integración Internacional de México contó que la técnica de integración emocional busca enseñar a «sentir nuestras emociones. Simplemente es darnos cuenta de los sentimientos que tenemos que a veces reprimimos, como por ejemplo, experimentar estar triste, angustiado, o algún tipo de malestar», explicó. En ese sentido, Palacios remarcó que hemos aprendido a «restarle importancia» a los sentimientos o emociones que atravesamos desde pequeños a través de frases como «no estés triste, ya se va a pasar».

En su formación, se aprende todo lo contrario frente a una situación que genere angustia, en vez de reprimir, se conecta con esas emociones, afirmó a este medio. En esa línea, señaló que reprimir el sentimiento o acumularlo «afecta de manera negativa en nuestra salud en general».

Asimismo, en relación al personal de salud, recordó que en diferentes partes del mundo se han visto médicos llorando por la situación actual que viven en los centros de salud frente al coronavirus. En ese sentido, indicó que «si me permito llorar, le estoy dando un alivio al sistema nervioso. Es decir, el significado de ganas de llorar es porque el sistema nervioso colapsó». Palacios relató que algunas enfermeras le han contado que por más que duerman muchas horas luego de trabajar, no logran recuperarse del agotamiento, y afirmó que «esto es porque, precisamente está faltando una parte».

«Si estoy triste, o estoy angustiada, y tengo un sentimiento de que todo lo que haga no va a ser posible porque las camas no alcanzan y el sistema puede colapsar, todo eso nos pone en un estado de alerta, todo nuestro ser, incluido los sentimientos», indicó.

Dar un respiro.

Palacios detalló que por medio de ejercicios de respiración se busca que la persona recuerde un contexto «desagradable» que haya vivido para poder resolverlo y conectar con ese sentimiento. Por otro lado, aclaró que «conectar con el dolor no significa que sea una especie de auto tortura, simplemente es dejarte guiar y sentir de manera consciente tu dolor para poder disolverlo. Esto no tiene que ver con estar contentos porque estamos viviendo una pandemia, sino estar alegres, contentos, fuertes a pesar de lo que estamos viviendo».

Fuente:La Arena