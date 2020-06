El gobierno provincial presentó ayer la propuesta salarial a los gremios nucleados en la intersindical, y a los gremios docentes, con un incremento del 12 por ciento, en tres cuotas. La oferta salarial oficial establece un incremento del seis por ciento para julio, y tres puntos porcentuales más para agosto y octubre, respectivamente. Nuevamente pasaron un cuarto intermedio, y se volverán a reunir el próximo viernes. La primera propuesta, con el mismo porcentaje, contemplaba las cuotas en julio, septiembre y noviembre, respectivamente, y se aceptó una reducción en los plazos. Los gremios, por su parte, pidieron que los aumentos se den en julio, agosto y septiembre, con una readecuación, acorde a la inflación en el noveno mes del año.

El subsecretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de La Pampa, Guido Bisterfeld, señaló que «como se había anunciado anteriormente, el Poder Ejecutivo presentó la oferta de aumento salarial que consiste en un aumento del seis por ciento para el mes de julio, el tres por ciento para el mes de agosto y un tres por ciento para el mes de octubre», a lo que los gremios rechazaron como insuficiente.

Esfuerzo financiero

Bisterfeld sostuvo que ante la insuficiencia planteada por los gremios, «se les explicó del gran esfuerzo financiero que está haciendo la provincia», destacando el contexto que se atraviesa, cuando «en el Boletín Oficial de Nación que pagará aguinaldo en tres cuotas, aquí se paga en tiempo y forma». Asimismo señaló que ante los planteos de los gremios, se dispuso el pase a un cuarto intermedio para el próximo viernes 26, «con el objetivo de analizar la situación y sacar costos de lo que implicaría y llevar una respuesta definitiva».

«Acortar los plazos»

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), Susana Funes, le dijo a este diario que «si bien las propuesta del gobierno, no era muy diferente de la nuestra se planteó la necesidad de acortar los plazos de los aumentos».

En ese sentido, señaló que «pedimos que se den en julio, agosto y septiembre respectivamente, y también que se realice en este mes una readecuación de aumento, acorde a la inflación. Si bien no será una cláusula gatillo propiamente dicha, creemos que debe darse una readecuación».

«Además en octubre, volver a reunirnos para, terminar de cerrar el año, y volver a hablar del pase al básico del articulo 036. No queremos que se vaya tanto en el tiempo, y se nos termine perdiendo el año, como se nos fue el primer semestre. Sabemos que hay un compromiso del gobierno de adecuar y acompañar al salario de los trabajadores, pero es cuestión de sentarse y conversarlo», concluyó Funes.

Utelpa reclama «mejora» en propuesta

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) anunció «la decisión de reclamar una mejora en la propuesta del Ejecutivo».

Para ello, señalaron, «el nuevo ofrecimiento debería contemplar dos puntos irrenunciables, en este contexto de crisis. Por un lado, avanzar sobre fuentes de trabajo para quienes se han visto más afectados y hoy se encuentran sin cargos, y con dificultades en el acceso a los movimientos docentes», indicaron y agregaron que «por otra parta, la mejora salarial para el conjunto de trabajadoras y trabajadores docentes, con especial énfasis en quienes están dentro de la base más amplia, mejorando el salario garantido. Ambos tienen como eje la mejora para el sector al que representan. También remarcaron la necesidad de que los tramos se acorten para que el impacto sea efectivo lo antes posible».

En un comunicado oficial, la Utelpa agregó que «frente a la actual situación, resulta claves para afrontar de manera justa las cargas de la crisis económica actual, priorizar acceso a los puestos de trabajo, y salarios que mejoren las condiciones de todos, pero especialmente de quienes menos ganan. También se pidió dejar en acta, un compromiso de apertura para analizar la pauta del segundo semestre del año».

Por otra parte, manifestaron el rechazo total, al aumento en el aporte de las y los trabajadores a la Obra Social, «rechazo que Utelpa sostiene desde el inicio». Finalmente, destacaron «el valor de la paritaria así como la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores como banderas, que en pandemia, se deben fortalecer».

