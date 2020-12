“Me prostituí en el medio”, dice Nazarena Vélez, que confiesa que su trabajo no lo hace por pasión sino por dinero. “Sería una falsa si te dijera que el arte está en mi cuerpo”, remata la actriz y productora, que afirma que su prioridad indiscutible es la familia y sus tres hijos.

Dueña de una vida en la que atravesó más de un dolor, con pérdidas irreparables como su hermana Jazmín, y su por entonces marido Fabián Rodríguez, padre de su hijo menor, Nazarena fue a cada paso reforzando una personalidad guerrera e independiente. “Nunca estuve esperando un tipo que me venga a salvar» explica, «siempre me banqué a mis hijos sola”.

Actualmente, encontró en la producción un motor profesional que no sentía arriba del escenario. Tiene en la cartelera virtual una obra que une a sus amores: la carrera y los afectos. Herman@s, el espectáculo que se presentará el 4 y 5 de diciembre por streaming, cuenta con la participación de su actual pareja, Santiago Caamaño, y su hija, Barbie Vélez.

—¿Cómo estás viviendo la experiencia de trabajar con Barbie y Santiago?

—Soy muy respetuosa de mi familia y como productora, muy ubicada. Sé para lo que te contrato, confío y veo en vos algo que necesito, entonces te dejo hacer. Barbie me gusta mucho como actriz. Trasciende más allá de la belleza increíble que tiene, o de “ser hija de…”. ¿Qué mejor que hacer algo de calidad y que mi hija se luzca? Es un placer, y yo soy cero invasiva. Lo mismo me pasa con Santi.

—¿Cómo sos como productora para negociar la plata?

—No soy rata porque también soy actriz, o al menos laburé como actriz, porque no me considero actriz pero laburé. Laburo en este medio porque necesito la guita y entiendo que todos somos iguales. Algunos pueden ser más apasionados, pero yo laburo 100% por la guita, no me mueve otra cosa. Sería una falsa si te dijera que el arte está en mi cuerpo. Escucho colegas decir: “Me moriría arriba de un escenario”, o “¡Lo que extraño!”. Yo no. Lo hice siempre con mucho respeto y lo voy a seguir haciendo porque necesito la guita, pero no es una pasión. Entonces, a la hora de negociar la plata, es muy importante pagar lo mejor que puedo, tanto a los actores como a los directores.

Fuente: Infobae