La periodista Nancy Pazos reveló el día que salió a «cagarlo a trompadas» a su colega Mauro Viale. La ex conductora de Crónica TV contó un momento íntimo con el conductor de América y A24, a quien tildó en duros términos: lo llamó “psicópata”, “mala persona” y “desquiciado”.

Lo contó en un video en vivo, en medio de una entrevista bajo la modalidad de la red social Instagram Live. Mientras se encontraba hablando con el mediático economista Mariano Gorodisch, la periodista Nancy Pazos se puso a hablar de Viale y reveló internas periodísticas. “A mi me habían dado la primera mañana de Radio Rivadavia cuando a él lo volvieron a tomar como gerente. Lo que yo no sabía es que él quería retomar ese horario para conducirlo y me hizo una campaña espantosa”, arrancó.

Luego, Pazos contó todo: “Estando yo al aire en su radio, porque él era el gerente, entraba al salón de los productores y decía ‘esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede trabajar’. Me hizo una psicopateada detrás de la otra». Y se pudrió todo, según narró ella misma. Casi terminan a las piñas. Lo cuenta Pazos: «Hasta que yo me cansé, salí al pasillo y le dije que ‘si fuera hombre debería cagarlo a trompadas’”.