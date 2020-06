: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Por ahora, no está autorizada la circulación de personas entre departamentos de La Pampa en el marco de la pandemia por Covid 19. Este lunes el gobernador Sergio Ziliotto hizo ese pedido al Gobierno Nacional pero todavía no hay respuestas. Se demora el resto de las flexibilizaciones.

Si bien La Pampa ingresó en la fase 5 de la cuarentena por la pandemia de Covid19, resta que se habiliten más actividades pero para esto se necesita la aprobación del Gobierno Nacional. Este lunes el gobernador Sergio Ziliotto le envió una nota al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero para que autorizar la circulación libre de personas entre departamentos. Hasta este miércoles, Nación no respondió ese pedido por lo que sigue vigente esa prohibición que dispone el artículo 4 del Decreto de Necesidad y Urgencia 520/20 emitido por el Gobierno Nacional.

A partir de que Nación demora esa respuesta, tampoco se puede avanzar con las autorizaciones de flexibilizaciones que se pretende aplicar en La Pampa, informaron fuentes oficiales. Por ejemplo, la habilitación de parque infantiles, los entrenamientos deportivos o las ceremonias religiosas.

Este martes, Ziliotto estuvo en contacto con los intendentes de La Pampa para seguir escuchando las realidades de cada localidad. En ese encuentro se analizaron las actividades que podrían volver a tener actividad con los protocolos sanitarios y siempre que Nación las autorice.

Recordemos que Ziliotto le pidió a Cafiero “tenga a bien autorizar a las personas residentes en la provincia de La Pampa a circular por fuera del límite del departamento donde residan”.