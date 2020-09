Nacho Viale reconoció que tuvo coronavirus y dijo que «ya está recuperado». El productor decidió mantener la información en secreto para resguardar a sus padres y a su abuela, Mirtha Legrand y así evitar preocupaciones innecesarias.

Viale dijo que se encuentra asintomático. Él piensa que se contagió el día que tuvo el accidente automovilístico: ese día el productor sufrió un accidente mientras manejaba su moto en el barrio porteño de Palermo y luego fue atendido en el hospital Rivadavia.

El productor aseguró que todas las personas que tuvieron contacto estrecho en los últimas días fueron hisopados y sus resultados dieron negativo. Viale continuará en reposo durante algunos días para terminar de recuperarse, especialmente por el accidente de moto.

Según reveló Marina Calabró en Confrontados, Viale tenía el resultado del test desde el viernes pasado, pero el productor de Almorzando con Mirtha, La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) y Héroes Invisibles (América) pidió días para «acomodar el frente familiar».

«Para el viernes pasado no lo sabía su abuela y no quería que se enterara la prensa. Además tenía por delante la grabación de los programas de Juana», reveló Calabró y contó que Viale no fue a ninguno de los programas que produce.