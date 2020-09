: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Una profesora de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) murió mientras daba una clase por la aplicación Zoom. En sus redes sociales había contado que tenía coronavirus. El video con el momento de su fallecimiento fue viralizado por alumnos con muy mal gusto y carentes de todo respeto lo que generó un fuerte rechazo.

Está muy complicado. Llevo más de 4 semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias) Llega a más público y daña más. — Paola De Simone (@paolillabombon) August 28, 2020

Paola De Simone, la licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política, se descompensó en una de sus clases. Un video del momento en el que sucedió todo circuló en las redes y causó indignación.

UADE emitió un comunicado para confirmar lo sucedido. De Simone fue docente de la institución durante más de 15 años y envió condolencias a la familia.

REPUDIO EN LAS REDES

Tras la difusión del video, varios tuiteros mostraron su rechazo.

Ahora que lo bajaron, me sumo al repudio. Durante la tarde de hoy, difundieron un video horrible de una profesora de la UADE, que falleció ayer de Covid-19 en plena clase. Sus alumnos, desesperados, no sabían qué hacer para ayudarla, pero alguna persona morbosa y carente de (+) — Juani Gonzalez (@JuaniGonzalez08) September 3, 2020

Chicos si ven el video de la profesora de la UADE que murió x covid en una clase por favor NO LO DIFUNDAN, denuncien el tuit por respeto a la mujer y a su familia — Bruma de anhelo CANCELADA (@remasteredbruma) September 3, 2020