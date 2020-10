El animal no pudo escapar del patio de una vivienda del barrio Nelson Mandela de Santa Rosa.

La perra falleció en el patio de una casa ubicada en la calle Calegaris al 1.500 cuando se inició un incendio de manera accidental. En el patio «quemaban cobre» cuando una chispa tomó parte de un galpón de madera que se quemó en su totalidad.

El can se encontraba en el lugar y no pudo salir a tiempo y habría fallecido por asfixia. Las llamas no alcanzaron a otra parte de la vivienda por la intervención del cuerpo de bomberos de Santa Rosa.

Fuente: El Diario de La Pampa