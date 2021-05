Ricardo «Bocha» Ramírez, ex jugador de Racing en la década del 90, falleció tras haber contraído coronavirus. El ex futbolista, que cerró su carrera jugando futsal, tenía 48 años y su estado de salud se complicó debido a un problema pulmonar.

Diego Maradona, en su experiencia como técnico de «La Academia» en dupla con Carlos Fren en 1995, quedó impactado con la calidad técnica del volante ofensivo y afirmó: “Me sorprendió muchísimo el chico Ramírez. Acuérdense lo que les digo: Ricardo es mi sucesor”.

En una entrevista con el diario Olé Ramírez había declarado: «Si Diego dijo eso, por algo será. Sé que tengo unas condiciones bárbaras. En esa época imaginaba que Diego iba a volver al fútbol en Racing e iba a jugar de diez y yo de ocho. Por ahí me descarrilé un poco, me gustaba mucho salir. Terminaba de jugar y me iba de joda como cualquiera. Me decían que me quedara a descansar, pero no podía. Era joven».

Pasión Futsal a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter, comunicó la triste noticia: “Lamentamos informar que en la madrugada del sábado falleció a causa de una complicación por Covid, Ricardo “Bocha” Ramírez. El ex @SBarracasFutsal y @Futsal_Banfield tenía 48 años y había sido goleador en varias oportunidades en la década del 2000. Un fuerte abrazo a su familia”.

Fuente: Minuto Uno