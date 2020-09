La noticia de la afección del médico había conmocionado emocionalmente a la comunidad médica tucumana, y su muerte la impactó fuertemente.

A modo de agradecimiento por la atención que recibía en el nosocomio donde trabajaba, llegó a escribir una carta pública dirigida a «los héroes de esta batalla» contra el coronavirus.

«Los que me están tratando son héroes y heroínas de la salud. Como los granaderos a caballos con Martín Miguel de Guemes y Juana Azurduy. Nadie los conoce. No salen en los diarios. Entran a la boca del lobo a riesgo de morir por covid y dejar hijos huérfanos a salvar vida de gente que no conocen. Juegan a la ruleta rusa en turnos de ocho horas, tres veces a la semana», empezaba su relato.

La información fue confirmada por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, en un comunicado en el que «lamenta informar el fallecimiento del doctor Jesús Amenabar, quien se encontraba internado en Terapia Intensiva del Hospital Centro de Salud en Asistencia Respiratoria mecánica, cursando un cuadro de neumonía grave por COVID 19».

El presidente del Colegio Médico, Héctor Sale, recordó a Amenábar no solo como profesional sino que «luchó permanentemente por los derechos de los trabajadores de la Salud».

Por su parte, referentes del SITAS, gremio que cofundara, lo recordaron «como un referente de todos nosotros, siempre presente en todas nuestras marchas». y el decano de la Facultad de Medicina, donde Amenábar era profesor titular de la Catedra de Cirugía, dijo que «era muy querido y admirado por los estudiantes».