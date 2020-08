Una enfermera de 60 años murió este miércoles como consecuencia de las complicaciones generadas por el coronavirus. Es la tercera trabajadora de salud que fallece en el Hospital Durand. «Estamos entregando la vida por la sociedad», expresaron sus compañeros.

“Es una triste noticia, ayer despedimos a un compañero, hoy nos enteramos que murió una compañera de muchos años del hospital. Nos pone en una situación de alerta, angustia, de miedo. No queremos que muera mas nadie, no puede ser que estemos en esta situación”, expresó Héctor Ortiz, secretario general de ATE y enfermero en el Hospital Durand.

Según informó, la enfermera tenía diabetes tipo 2, por lo que pertenecía al grupo de riesgo, pero había decidido no tomarse la licencia e incluso realizar horas extras de trabajo por necesidad económica.

Según informó Ortiz a C5N, “hay enfermeros graves internados en otros hospitales”. “Es muy preocupante. Estamos alterados porque cómo puede ser que sigamos perdiendo compañeros, es una desgracia, no sé cómo seguir con esto”, sostuvo.

Además, se refirió a la marcha anticuarentena del #17A y con énfasis expresó: “Siento bronca, son unos irresponsables, no es el momento. El virus existe y está matando gente, siento vergüenza por los políticos que meten política en una pandemia tan delicada”.

“Es el tercer enfermero muerto en el Durand, por favor, a la sociedad, miremos esto, prioricemos la vida, la salud. Le pido a este Gobierno de la Ciudad que por favor entienda que necesitamos enfermeros”, indicó Ortíz.

En ese sentido, el secretario general de ATE en el Hospital pidió que se incorporen trabajadores de salud, que se aumenten los sueldos y se repongan los insumos que faltan.

«Los políticos de la oposición son unos irresponsables. Tienen que venir a los hospitales a darse cuenta de lo que está pasando. No pueden llamar a una movilización, y espero que no se enfermen… Igual los vamos a atender. No puede ser que no tomen consciencia, el hospital está repleto y esperemos que la pandemia no lo sature. ¡Dejen de mandar a la gente a la calle! Nos vamos quedar sin respiradores”, pidió.