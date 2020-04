View this post on Instagram

Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz , no sé si sea feliz o no . Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de “algunos” médicos y “algunas “ personas de nuestra bendita Obra social , está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila , y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. FELIZ 72 mamá! Te quiero. #teatronacional #teatro #amor #madre #felizcumpleaños