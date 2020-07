Estaba en Santa Rosa, donde vive su padre. Reconocida por sus papeles en cine y como cantante de la banda Suárez, entre otros proyectos, tenía 54 años.

La cantante, actriz y poeta Rosario Bléfari murió hoy lunes a los 54 años por complicaciones de un cáncer que padecía, según le confirmaron al portal Silencio fuentes cercanas a su familia.

Nacida en 1965 en Mar del Plata, Bléfari tenía fuertes vínculos con la provincia de La Pampa donde vive parte de su familia. En las últimos semanas se había instalado en Santa Rosa, donde está su padre, y falleció este lunes en el Hospital Evita por complicaciones derivadas de la enfermedad que le había sido diagnosticada.

Ella misma contó el lazo que la unía a La Pampa en palabras que escribió en el portal La Agenda en agosto de 2019: «Desde hace muchos años, cuando tengo unos días libres y puedo salir de Buenos Aires, me voy a Santa Rosa, provincia de La Pampa. Yo vivía con mis padres en Buenos Aires pero cuando cumplí diecinueve años ellos decidieron seguir el movimiento que nos había llevado de una ciudad a otra desde que nací, para asentarse en esa provincia. Mi mamá, pampeana, nació en Luan Toro y vivió en Eduardo Castéx pero nunca en Santa Rosa. Mi papá, rosarino, tampoco. Cuando se fueron yo me quedé en la gran ciudad y empecé a viajar varias veces por año para ir a visitarlos. Fui en tren hasta que dejó de funcionar, y sigo yendo en micro. Solo un par de veces fui en avión, por eso será que esos 620 kilómetros fueron y son recorridos, ida y vuelta, podría decir que con esmero, en especial cuando dejo la cortina descorrida y miro las estrellas que parecen ir multiplicándose hasta que la luz del alba las esconde y llegamos a la terminal: no es demasiado lejos pero lo suficiente como para dejar de sentir el polo atractor de Buenos Aires a la vez que casi se pueden contar uno por uno los kilómetros de la llanura».

Se convirtió en ícono del rock alternativo argentino al frente de Suárez, la banda que lideró desde 1989 y que se erigió como uno de los grandes nombres de la escena independiente local. La banda se disolvió en 2001 y, luego de un reencuentro en el Festival de Cine de Mar del Plata durante la presentación de un documental, volvió a reunirse en 2016 para una serie de shows.

En 2002 presentó su primer disco solista, «Cara», iniciando una carrera en solitario que tuvo a «Sector apagado» (2019) como cierre. En la década pasada integró otras dos bandas, Sue Mon Mont (con Gustavo Monsalvo, Marcos Díaz y Tifa Rex) y Los Mundos Posibles (con Julián Perla). Su capacidad artística trascendió la música, con una amplia participación como actriz en películas como «Silvia Prieto» y «Rapado», y como escritora de cuentos, poemas y obras teatrales.