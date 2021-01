“El interno Phillip Spector ha sido declarado muerto por causas naturales a las 18.38 del sábado, 16 de enero de 2021, en un hospital externo. La causa oficial de la muerte será esclarecida en una autopsia en la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín”, señaló la nota del hospital.

Spector fue diagnosticado con coronavirus hace cuatro semanas y fue trasladado de la prisión de California a un hospital. donde estaba cumpliendo una pena de 19 años por el crimen a un hospital. Cuando se recuperó regresó a la cárcel, pero empeoró nuevamente y fue ingresado en el hospital en el que finalmente falleció.

En los años sesenta, trabajó con The Beatles y cambió el sonido del pop para siempre por su innovadora técnica del muro del sonido. Y si bien gozaba de una buena fama artística, su nombre se vio envuelto en un escandalo por muerte de la actriz de Hollywood. Al ser condenado en Los ángeles por homicidio en segundo grado, tenía que cumplir 19 años de prisión. La mujer murió el 3 de febrero de 2003 por un balazo que entró por la boca y que fue disparado desde la pistola de Spector cuando ella se encontraba en el vestidor de su casa en las afueras de Los Ángeles.

Entre sus producciones más importantes se encuentra el álbum de los Beatles, Let It Be e Imagine, de John Lennon, quien en una oportunidad declaró que le gustaba mucho su trabajo, aunque le enloquecía «su personalidad».

También trabajó con The Ronettes, The Righteous Brothers, Leonard Cohen, los Ramones, y Tina Turner. «La gente me idolatra, pero yo les digo ‘confíen en mí, ustedes no quieren mi vida, porque no tuve una vida fácil, mi alma ha sido torturado, y no estoy en paz conmigo mismo, no he sido feliz'», manifestó en una oportunidad.