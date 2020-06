Ayer en Río Negro se escucharon muchas voces en contra de la construcción de la presa de «Portezuelo del Viento» sobre el Río Grande, en Mendoza. En Río Colorado hubo una marcha. Y en Colonia Catriel se conoció una airada opinión de la diputada provincial por el Frente de Todos, Daniela Salzotto. Fue la forma en que parte de las comunidades de ambas localidades expresaron su negativa a la obra, horas antes de la reunión de los gobernadores de las cinco provincias que integran Coirco.

En Río Colorado.

Ayer a la mañana, convocada por la «Asamblea Permanente por el río Colorado», se realizó una masiva manifestación en esta ciudad rionegrina. Medios locales calificaron la expresión pública como «una histórica y masiva manifestación en la ciudad de Río Colorado, con un mensaje unánime: No a Portezuelo del Viento en manos de nadie».

La concentración dio inicio en las intersecciones de avenida Berutti y San Martín, donde se congregaron más de un centenar de vehículos. Más tarde realizaron una caravana por las calles de la ciudad.

Una de las asambleístas manifestó la disconformidad porque la reunión no fue de acceso público y no se pudo seguir en forma virtual. «La propuesta de Mendoza es económica», expresó. Reclamaron un nuevo estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. La actividad contó con la organización de la Asamblea permanente por el agua, la agrupación Quelú Leufuche Mapu, y acompañaron otras organizaciones, como la UTT. La caravana recorrió calles céntricas y culminó en la Plaza San Martín.

Para finalizar, los manifestantes se acercaron a la explanada municipal, donde llamó la atención la ausencia tanto de concejales del oficialismo como de funcionarios del gobierno municipal. A la hora de congregarse la comunidad en la explanada municipal, tampoco se hizo presente el intendente Gustavo San Román.

Salzotto vs Johnston.

Otro round por el tema tuvo lugar en la ciudad de Colonia Catriel. Los protagonistas fueron dos diputados provinciales que fueron integrantes de la gestión municipal pasada. Por un lado la ex concejala por el Frente de Todos, Daniela Salzotto; y enfrente el ex intendente Carlos Jonhston, de Juntos Por Río Negro.

El fuerte cruce de dio durante la reunión vía teleconferencia de la Comisión Hídrica de Río Negro. «Johnston apoyaba Portezuelo del Viento», dijo la legisladora; «Salzotto miente», le contestó su par.

La legisladora Salzotto le recriminó a Jonhston que «había sido invitado a las reuniones que tuvimos de manera interprovincial y jornadas de concientización con el intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, senadores y diputados de La Pampa, y me refirió que yo estaba mintiendo, entonces le dije que el diario Río Negro mentía, porque el 7 de junio de 2019 realizó una publicación donde él dice que apoya la obra».

Además agregó: «Me pareció una falta de respeto, ahora porque te sentás en una banca y empezás a hablar un tema desde otro lugar porque cambió el gobierno de turno. Creo que en esto hay que ser coherentes, y yo en todo momento mantuve la coherencia, aún cuando el presidente Fernández realizó los desembolsos, Salzotto mantuvo la defensa del recurso hídrico».

Por su parte Johnston esbozó su defensa. «No la traté de mentirosa, le dije que mentía cuando manifestó que yo estaba a favor de la represa. Sonó un poco descontextualizado. En cuanto a las manifestaciones que se hicieron y demás, nosotros participamos de reuniones, no personalmente sino a través de mi secretario de Obras Públicas de ese entonces, Roberto Lezcano. En distintos medios locales y provinciales dije muchas veces que no estaba ni a favor ni en contra, que si los técnicos hacían un estudio medioambiental para que se tengan todos los recaudos, uno podía estar a favor. Yo soy una persona progresista y me gusta que se hagan obras», concluyó el ex intendente.

Lucharon por el río

El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que el freno al avance de Portezuelo del Viento se debe, en gran medida, a la lucha de «a aquellos que pasaron momentos muy duros porque la posición de La Pampa no fue atendida», como por ejemplo el ex mandatario Calos Verna, quien batalló cuatro años en soledad frente a la avanzada de Mendoza. También brindó unas sentidas palabras al recientemente fallecido Edgar Morisoli. «Luchó por el río colorado y por la defensa de la política hídrica pampeana», afirmó.

Contundente apoyo a Ziliotto

A través de una solicitada que se publica en esta edición y que lleva el título de «#NoaPortezuelo en manos de Mendoza», los intendentes pampeanos mostraron su «apoyo» y «acompañamiento» a las políticas impulsadas desde el Gobierno provincial en defensa los recursos hídricos de La Pampa. «Es nuestra obligación moral ser parte activa de esa causa», expresaron.

«Apoyamos la continuidad de las políticas implementadas por los exgobernadores pampeanos y destacamos, especialmente, el rol del ingeniero Carlos Verna en la lucha por el bienestar de los habitantes de nuestro ‘oeste profundo’», sostuvieron los jefes comunales en el documento que elaboraron horas después de conocerse el freno de Portezuelo del Viento por parte de Coirco.

En ese sentido, indicaron que seguirán «acompañando» al gobernador Sergio Ziliotto «en la continuidad de las acciones que lleva adelante para que el río Colorado siga corriendo en La Pampa, porque sabemos que el agua es vida, producción y trabajo».

En otro tramo, también se refirieron a la figura del presidente Alberto Fernández, a quien agradecieron por «escuchar a las cinco provincias atravesadas por el río Colorado y de no permitir que una perjudique a las restantes».

Manejo arbitrario.

Finalmente, los intendentes dejaron en claro la posición de La Pampa frente a este proyecto hidroeléctrico: «No nos oponemos a la realización de Portezuelo, sino al manejo arbitrario y discrecional que pretende Mendoza sobre un curso de agua que signa el futuro de cinco provincias».

«Nuestra postura no es antojadiza, es resultado del padecimiento que ya sufrimos con el despojo del río Atuel. Por esto, defendemos nuestra soberanía hídrica y ratificamos la necesidad de que el río Colorado siga siendo un motor efectivo de desarrollo para promover la producción, la industria y el empleo de La Pampa», cerró la solicitada firmada por los diferentes jefes comunales de la provincia.

