El Ministerio de Salud, que había dispuesto el traslado del profesional el 2 de febrero, comunicó que, en relación a la situación que cobró estado público respecto al médico en cuestión, referentes de esa cartera se hicieron presentes en esta institución, junto a un delegado de la secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se labró un acta con el citado médico.

«Esta acción va en línea con una categórica desmentida acerca de que en algún momento existiera persecución política ni hostigamiento hacia el profesional para que renuncie a su cargo en el nosocomio público guatrachense. Por lo tanto, la intervención del Ministerio obedeció a las reiteradas denuncias del resto de los profesionales con desempeño en el mismo lugar, que frente a la negativa de este agente a realizar guardias, se vieron sobrecargados en sus tareas habituales, con el agravante que debió enviarse personal de la zona para cubrir ese déficit de atención», informaron desde el Ministerio.

Finalmente, remarcaron: «Resulta oportuno aclarar, además, que todo agente de Salud a su ingreso firma un contrato donde se obliga a realizar guardias activas. De mediar algún inconveniente siempre se otorga el tiempo necesario para su recuperación y posterior regreso a sus obligaciones contractuales, entendiendo que este período de tiempo tiene que ser razonable».

De todas maneras, fuentes consultadas confiaron en que se pudo haber evitado llegar a una situación tan tensa. Se sabía que estaba previsto el arribo de una médica a General Campos y que en pocas horas hubo cambio de decisión, pero más allá de eso, la administración pública tiene las herramientas necesarias para evaluar la situación de un agente.

«Al presentar un certificado por 30 días o más, a través de una junta médica se podría haber obtenido una línea a seguir», explicaron.

Marcha atrás.

Los concejales del Frente Justicialista Pampeano también informaron y dieron algún detalle de esa reunión. «Habiéndonos reunido con el jefe de la Zona Sanitaria, el médico Diego Arroyo, con respecto a la problemática suscitada con el doctor Gabriel Holzmann, él mismo nos manifestó que se dará marcha atrás con el traslado del profesional y una vez que el mismo se recupere de su problema de salud, tendrá que reincorporarse y realizar las guardias como corresponde», manifestaron.

Más adelante agregaron que Arroyo también les informó la incorporación de un cargo de enfermería, un medico más y de un equipo de rayos nuevo. «Por otra parte, también queremos agradecer a todo el personal del hospital por el trabajo realizado a lo largo de esta pandemia», expresaron los ediles.

Director.

El director del hospital guatrachense, Adrián Díaz, también dio sus explicaciones sobre el tema. «En un momento dado se inició la pandemia, empezamos a tener los primeros casos y no dábamos abasto. Le solicito por favor al doctor Holzmann que se haga cargo del tema Covid-19 y todo lo que eso involucraba y lo liberábamos de las guardias porque en aquel momento teníamos más disponibilidad de médicos para que nos ayude con las guardias. Con el correr del tiempo uno de los médicos pasó a cumplir sus actividades en el CEAR y nosotros empezamos a requerir más personal para las guardias porque el trabajo se incrementó», explicó.

El profesional señaló que, cuando se tomó un descanso y volvió, le pido a Holzmann si podía hacer alguna guardia. «El me manifiesta que no va a hacer guardia, me dice que tiene un problema, en base a eso buscamos la manera de cumplir ese servicio, luego llegó el momento en que pidió una carpeta médica y empezamos a ver cómo resolver el problema que él tiene, de no poder cubrir las guardias por problemas personales, que atañen solamente a él», amplió, evitando inmiscuirse en los últimos acontecimientos y mucho menos dar su opinión.

La situación.

La localidad de Guatraché es una de las más afectadas por el virus en los últimos días. Pegado al hospital se encuentra el Hogar para Ancianos, donde se inició un foco epidemiológico en los últimos días.

«Desafortunadamente ingresó el virus, no sabemos por qué vía. Empezó a afectar a las personas mayores y comenzamos a aislarlas. Hoy tenemos 11 pacientes internados y el resto se derivó a Santa Rosa para una mejor atención, otros están internados en hospitales de la zona», comentó Díaz.

«En estos momentos tenemos 37 infectados, 27 son abuelos del hogar. En estos momentos quedaron 5 en el hogar donde estamos esperando los resultados de PCR», amplió.

Agradecimiento.

El médico Gabriel Holzmann agradeció a su pueblo y pueblos vecinos por el apoyo brindado en medio de esta situación. «Hoy, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, se logró que me escuchen, y se dio marcha atrás con mi traslado. Estoy convencido que sin el apoyo de todos no se hubiese logrado», manifestó el médico.

«También quiero aclarar que no es cierto que mis compañeros de trabajo hayan presentado quejas hacia mí; es más, mostraron su solidaridad y apoyo para conmigo. Estoy muy orgulloso de ser guatrachense y estaré eternamente agradecido con cada una de las personas que me ayudaron», cerró.

