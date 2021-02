En el año 2019, la tasa de mortalidad infantil (TMI) fue en La Pampa de 7,24 por mil, representando una baja de con respecto al año anterior, cuando se había registrado 8,39 por mil.

La TMI representa el número de defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en un determinado período. Es un indicador de vital importancia para el conocimiento del estado de salud, no solo de los niños, sino de la población en general, como también de las condiciones socioeconómicas en las que viven. Se trata de un indicador sensible a la disponibilidad, utilización y efectividad de la atención de la salud, en particular en cuanto a la atención perinatal.

Los datos están contenidos en un informe estadístico que dio a conocer ayer el gobierno provincial, en el que se aclara que «de todas formas, no debemos olvidar que en la tasa de mortalidad infantil influyen diversos factores: biológicos, demográficos, geográficos, socioeconómicos, culturales y ambientales».

Un gráfico que acompaña la publicación muestra el comportamiento de esta tasa durante los últimos diez años, en los que se aprecia una constante oscilación, observándose su descenso en 2019 respecto del año anterior. Allí también se puede observar que la menor tasa se registró en 2010 con 5,33 por mil, mientras que la mayor fue en 2009 con 10,35 por mil.

El informe también consigna que durante el año 2019 el departamento con mayor tasa de mortalidad infantil fue Quemú Quemú (25‰) seguido por el departamento de Hucal (15,6‰). Por otro lado, al observar la diferencia interanual de la TMI 2018-2019, se puede destacar que el departamento que más disminuyó fue el departamento de Rancul.

Nacimientos.

En el mismo anuario estadístico se informa que en el transcurso del año 2019 se produjeron 4.143 nacimientos en la provincia. El informe de los últimos diez años muestra un descenso de la cantidad de nacimientos en el territorio pampeano, que en 2009 había sido de 5.413.

En cuanto a la tasa de natalidad por departamento, se puede observar que el Departamento de Limay Mahuida (13,9‰) es el de mayor tasa de natalidad cada mil habitantes, seguido por Trenel (13,7‰) y Maracó (13,5‰). En tanto, los departamentos con menor tasa de natalidad fueron Caleu Caleu (1,1‰) y Curacó (2,5‰).

Otro dato relevante muestra que para el año 2019 el 10,16% de los nacidos vivos correspondían a madres adolescentes (menores de 20 años de edad).

Mortalidad.

En el transcurso del año 2019 fallecieron en la provincia 2.424 personas, de las cuales 1.315 (54,25%) eran varones y 1.109 (45,75%) eran mujeres.

La tasa de mortalidad, que indica la proporción de las defunciones ocurridas en un período con relación a la población total, muestran que el comportamiento de esta tasa en el período que se presenta (2009-2019), a pesar de las fluctuaciones, en los últimos años tiene una tendencia descendente. En 2009 las defunciones habían sido 2.313, con un pico en 2016 con 2.821.

En el año 2019, la tasa de mortalidad fue del 6,8‰. Los departamentos como Conhelo (10,4‰) y Trenel (10,3‰) presentaron la mayor tasa de mortalidad durante el 2019, y en forma contraria, los departamentos Caleu Caleu (0,7‰) y Chalileo (0,8‰) presentaron la tasa de mortalidad más baja.

En cuanto a las principales causas de las defunciones ocurridas durante el año 2019, en la Provincia de La Pampa se deben a los tumores y al sistema circulatorio. Las de mayor frecuencia fueron las defunciones del grupo de tumores (24,1%), seguido por el del sistema circulatorio (21,2%) y el grupo de enfermedades del sistema respiratorio (17,5%).

