“Nos veremos pronto, amigo. Hasta siempre Comandante. Te voy a extrañar”, escribió Matías Morla en su cuenta de Twitter luego de que se conociera la fatal noticia de la muerte de Diego Maradona. Recién casi 24 horas después el abogado volvió a referirse públicamente al fallecimiento de astro deportivo, también a través de las redes sociales.

“Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de un amigo a quien honré con mi lealtad y compañerismo hasta el último de sus días”, comenzó su texto que tituló “comunicado” y siguió: “Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”.

Luego, se refirió al informe emitido por la Fiscalía de San Isidro sobre cómo fueron las últimas horas del ex futbolista y las causas de su muerte: “Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abogado a esos fines”.

Además, definió como una “criminal idiotez” -lo que escribió en negrita y con mayúscula- el hecho de que la ambulancia tardara media hora en llegar a la casa del barrio privado en Tigre donde se había ido a vivir Maradona para comenzar con su rehabilitación.

“Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias”, dijo y citó a quien fuera su amigo: “Como decía Diego, ‘vos sos mi soldado, actuá sin piedad’″.

Para cerrar ”este momento de profunda desolación y dolor” agregó: “Fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano”.

Aunque siempre fueron muy cercanos y su relación, más que de abogado y cliente, había pasado a ser de amistad, en los últimos meses y en parte por la pandemia ya que Diego estaba dentro del denominado grupo de riesgo, Morla y el Diez no se estaban viendo tan frecuentemente.

El 30 de octubre el letrado había ido a visitar a Pelusa por su cumpleaños, pero habrían mantenido una acalorada discusión, luego de que al verlo mal de salud, éste le sugiriera que no fuera al homenaje que le iban a hacer en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Lo que pasó el viernes fue el principio de esta historia porque te vamos a contar con quién Diego pelea más que con nadie, porque pelea con una persona que le dice ‘no vayas a la cancha’. El viernes arrancó lo que desembocó en la tarde de ayer en la internación de Diego Maradona porque no hace caso”, había contado Adrián Pallares en Intrusos y Rial agregó que dicha pelea había sido “a los gritos”.

Luego de la operación a la que se sometió el ídolo, Morla fue a visitarlo a la Clínica Olivos pero no pudo ingresar a la habitación a verlo. El argumento fue que los protocolos del covid-19 no lo permitían. Al salir brindó una conferencia de prensa y se refirió a lo ocurrido días anteriores: “Él quería ir (a su homenaje), le dijeron que no, pero con el fútbol él es así. Si le hablás de fútbol, ahora se saca la venda de la cabeza, se levanta y va a la cancha”.

También contó que su amigo “presentaba una cuestión anímica” y que lo vincularon a su cumpleaños, ya que en esa fecha el Diez siempre suele estar nostálgico y recuerda a sus seres queridos que no están, y a la depresión producto de la pandemia.

Fuente: Infobae.com