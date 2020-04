La intendenta de esta localidad, Mónica Curutchet, manifestó «molestias» con los vecinos que

violan la cuarentena obligatoria. «Desde el municipio no podemos asumir un rol de padres de los vecinos, como tampoco lo puede hacer el Presidente (Alberto Fernández) y tampoco el gobernador (Sergio Ziliotto), porque (los infractores) si no quieren pensar en los vecinos, por lo menos que piensen en su familia», dijo la jefa comunal castense.

Curutchet manifestó «conformidad» con la prolongación del aislamiento obligatorio para evitar la propagación del Covid-19. «Entiendo la situación económica de algunas familias, pero la semana pasada se liberaron algunas actividades y ya observamos una relajación y no nos conviene, porque el virus en algún momento va a llegar y si no tomamos conciencia y no somos responsables, las consecuencias serán muy graves», advirtió.

Transmitió que la semana pasada observó «algunos vecinos que circulaban sin motivos» y «algunos comercios permanecían abiertos y entiendo la situación económica», pero resaltó que esto puede provocar consecuencias graves, porque «cuando tengamos el virus acá, no lo vamos a poder frenar y el sistema de salud no podrá dar respuestas a todos, porque esto está

ocurriendo a nivel mundial».

«Necesitamos un vecino responsable y no me gustó mucho llamar la atención a tanta gente y que la policía haya labrado esta cantidad de causas judiciales refleja que hace mucho que estamos en cuarentena pero todavía no entendimos la gravedad del caso», transmitió -evidentemente- molesta.

«Estamos en una etapa de contingencia, todavía no llegó (el pico de pandemia). Estamos bien, pero eso no significa que no vaya a llegar acá, si llegó a las grandes potencias del mundo con consecuencias gravísimas», destacó.

Disposición municipal.

La comuna de Eduardo Castex ayer adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Presidencia de la Nación y las resoluciones del gobierno de La Pampa, prorrogando el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la localidad. El municipio emitió un certificado

de circulación obligatorio para los trabajos comprendidos en las actividades exceptuadas.

Los proveedores que ingresen de otras localidades deberán pasar por la Cabina Sanitaria, que funciona de 7 a 19 horas, para desinfectar los rodados; allí les entregarán un acta de desinfección y deberán contar obligatoriamente con barbijo.

El personal de la Dirección de Controles Urbanos controlará el cumplimiento, y ante la existencia de proveedores incumplidores, estarán facultados a acompañarlos hasta los accesos para que cumplan lo establecido o se retiren de la localidad. Crearán un Registro de Incumplidores, y ante la reincidencia se prohibirá el ingreso a la localidad y serán pasibles de una sanción pecuniaria.

Tres horas de trabajo.

Los plomeros, gasistas, electricistas, albañiles, vidrieros, electrónicos, técnicos en refrigeración y calefacción, podrán trabajar en «casos impostergables», pero deberán diariamente informar en la oficina de Obras Públicas municipal la localización del trabajo, horario y personal necesario.

No podrán realizar tareas más de dos personas afectadas en una misma obra. La jornada será limitada a tres horas diarias: los albañiles podrán trabajar de 15 a 18 horas, y el resto de las actividades de 9 a 12 horas. En una misma obra no podrán trabajar más de uno de los rubros autorizados.

El listado diario será comunicado a la Policía local y a la responsable de Obras Públicas municipal, y esta última realizará los controles urbanos, la fiscalización de las actividades y ante la existencia de incumplimientos solicitará el cese de la actividad y ante la reiteración de infracciones se aplicarán multas.

Los cortadores de pastos deberán informar diariamente en la oficina de Medio Ambiente local, la localización del trabajo, horario y personal necesario. El horario laboral está establecido de 9 a 12 horas. Y también serán controlados, y ante infracciones se aplicarán multas económicas.

Fuente:La Arena