Personal de la comisaría departamental de Miguel Riglos y de las subordinadas de Cereales y Anchorena, que realizaban patrullaje rural, interceptaron ayer a la tarde a tres santarroseños que practicaban la caza furtiva en la zona de Cereales. Trasladaban dos perros. Además de iniciárseles una causa judicial por infracción a la ley provincial de caza, se le labró otra por infracción al artículo 205 del Código Penal. También se les secuestró la camioneta porque el conductor no tenía el carné.

Fuentes policiales indicaron a este diario que cerca de las 13.30 horas, un móvil policial interceptó a una Ford F-100 en la ruta provincial 7, a unos ocho kilómetros al sur del cruce con la ruta 14. En la pick up se conducían tres hombres, de poco más de 30 años, domiciliados en la capital pampeana.

Al ser parados por los uniformados y no poder justificar por qué circulaban por la zona, adujeron que andaban juntado leña al costado de la ruta 7 (de tierra), señaló un vocero. Se les inició una causa por incumplir con las medidas sanitarias dispuestas ante la pandemia de Covid-19.

Por su parte, en la caja de la Ford trasladaban dos perros, sin la jaula correspondiente. Además tenían un cuchillo y una linterna. Por esto, se les labraron actuaciones por infracción a la ley 1194, con intervención de Recursos Naturales de la provincia, como así otro acta, en la que interviene el Juzgado de Faltas de Miguel Riglos, debido a que no el conductor no tenía carné. La camioneta quedó secuestrada en la dependencia de Cereales.

Fuente: Diario La Arena