El empresario achense contagiado de coronavirus hablaba este lunes a la mañana en LU 100 cuando cayó la policía a su casa. «Me están allanando… tenemos la casa llena de policías», contó. Ruiz Pérez hizo fuertes declaraciones en este diario sobre el caso que involucra a los dos jueces y al fiscal.

Antes de que el propio empresario cortara la comunicación telefónica, detrás se escuchó la voz de su esposa: «¡por favor! ¿qué es esto?», preguntaba a los gritos.

Durante la entrevista radial en LU 100 -que llevaba unos 20 minutos al aire- Carlos Ruiz Pérez ratificaba las mismas declaraciones realizadas a este medio, donde dejó una fuerte opinión sobre la causa judicial iniciada a los dos jueces y al fiscal que violaron la cuarentena durante una reunión del Día del Amigo.

Ruiz Pérez participó de ese encuentro con los jueces Pablo Balaguery Miguel Vagge; y el fiscal general Guillermo Sancho, entre otras personas. Y si bien admitió que violaron la cuarentena, al realizar esa reunión en un domicilio particular, argumentó que fue por «prevención».

«Es una barbaridad que el Estado se haya presentado como querellante», sostuvo sobre el caso. Y consideró que se había generado «una caza de brujas sin sentido».

Este lunes a la mañana, la vivienda particular de Ruiz Pérez fue allanada. «Me están allanando… tenemos la casa llena de policías», contó al aire y -acto seguido- cortó la comunicación telefónica con los periodistas que lo entrevistaban.

Por ahora no se desconoce oficialmente el motivo del allanamiento en la casa de Ruiz, aunque se supone que tiene que ver con la causa judicial en la que el Estado se presentará como querellante.

«Se está trabajando ahí por orden judicial. No tengo más detalles. Disculpame», se excusó el Jefe de Policía, comisario Héctor Lara, ante un llamado telefónico de este diario.

El procedimiento policial habría sido ordenado por el fiscal general Jorge Marcelo Amado, quién quedó en el centro de todas las miradas luego de sus declaraciones públicas en relación a la misma causa.

Cuestionamiento

“Si el Estado toma un trato especial en causas donde hay funcionarios judiciales y en el resto no, entonces no somos todos iguales ante la ley”, sostuvo Amado la semana pasada.

De esa forma, el fiscal general cuestionó la decisión del Gobierno Provincial de constituirse en querellante en la causa en la que se investiga la violación de la cuarentena de su par, Guillermo Sancho, y de los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge.

Amado tiene a cargo la investigación y contó que pidió como medida preliminar que se remitan filmaciones si hay cámaras de seguridad en los alrededores del domicilio del juez Balaguer, dónde se realizó el encuentro el pasado lunes 20.

El fiscal general dijo que esta semana derivaría el caso a uno de los fiscales que tiene bajo su órbita, como se hace en los demás casos de violación de la cuarentena. Aunque en el Centro Judicial Santa Rosa se especulaba este lunes que el propio Amado se iba a hacer cargo de la causa.

“Las elucubraciones políticas quedan por cuenta de quién las hace”, dijo.

“Hemos solicitado que se verifique el domicilio que surge de acuerdo a la denuncia. Dónde se habrían juntado y solicitaron los registros de alguna cámara que hubiera en esa zona. Estamos esperando eso para verificar los autos que estaban estacionados”, precisó.

“El hecho de que sean colegas no significa que haré un trato diferente. Si no me hubiera apartado. Mi responsabilidad es actuar. Yo no voy a tapar nada», aseguró.

“No suelo meterme en temas político. Investigo hechos. Si (es una operación) va a surgir. No es mi función analizar eso”, respondió una consulta.

Por otra parte, en cuanto a la presentación como querellante por parte del Ejecutivo, señaló: “El estado toma el rol de víctima por el supuesto daño que podría haberse producido. Pero me parece que debería hacerlo en todas. Si no es un trato especial para causas donde hay funcionarios. ¿Y en las otras no? ¿Entonces no somos todos iguales ante la ley?”, se preguntó.

“Hubo un montón de violaciones al horario y se iniciaron causas y el estado no es querellante en ninguna. Me llama la atención eso”, deslizó.

Fuente: El Diario