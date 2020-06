La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, ha generado en las últimas horas una enorme cantidad de manifestaciones y revueltas en reclamo por el fin de los abusos de las fuerzas de seguridad y del racismo en todas sus formas. Diversas personalidades del deporte han alzado su voz para acompañar estas exigencias y el ex basquetbolista Michael Jordan también hizo su aporte.

La leyenda de Chicago Bulls publicó este domingo un comunicado con duras palabras para apoyar a los manifestantes y exigir el fin del racismo en todas sus formas. “Estoy profundamente triste, realmente dolorido y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente», reza el escrito en su comienzo.

“No tengo las respuestas, pero nuestra voces en conjunto muestran fuerza y la incapacidad de ser divididas por otros. Debemos escucharnos entre nosotros, mostrar compasión y empatía, y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos continuar las expresiones pacíficas en contra de las injusticias y demandar responsabilidad. Nuestras voces unidas deben presionar a nuestros líderes a cambiar las leyes y también debemos usar nuestros votos para crear un cambio sistemático. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución, pero debemos trabajar en conjunto para garantizar que haya justicia para todos”.

“Mi corazón va con la familia de George Floyd y de las innumerables vidas que han sido terminadas de manera brutal y sin sentido a través de actos de racismo y de injusticia”, cierra Michael Jordan en su comunicado.

El comunicado sorprendió debido a que Jordan no es una personalidad que se caracterice por sus expresiones y adhesiones políticas o sociales. De hecho, una de las cuestiones que retoma el reciente documental The Last Dance es aquel episodio en el que se negó a tomar partido públicamente por un candidato afroamericano del partido Demócrata en las elecciones a senador de 1989 en Carolina del Sur. “Los republicanos también compran zapatillas”, dijo en una charla íntima con sus compañeros de Chicago Bulls por ese entonces, dando a entender que emitir una opinión política podrían ser nocivo para sus compromisos publicitarios. Aquel año, Su Majestad no hizo público su apoyo al candidato, aunque sí hizo un aporte a su campaña.

El trágico hecho que desencadenó esta serie de expresiones ocurrió el lunes 25 de mayo, cuando la Policía de Minneapolis (Minnesota) interceptó al ciudadano afroamericano George Floyd y lo detuvo tras la denuncia del dueño de una tienda de la ciudad, quien aseguró que le había pagado con un billete de 20 dólares apócrifo. El violento accionar de las fuerzas de seguridad contra Floyd se viralizó gracias al video que grabó un transeúnte: ya con George en el piso, un agente sostuvo su rodilla contra la cabeza del hombre de 46 años durante varios minutos, inclusive cuando él le advertía que no podía respirar.

“Por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor”, insistió él sin tener una respuesta positiva desde el otro lado. Tras su muerte, horas más tarde, esa frase se transformó en un lema de protesta que adoptaron miles de personas y que movilizó el reclamo de personalidades destacadas del deporte como Lebron James, Magic Johson y la tenista Coco Gauff entre otros.