Metileo, una localidad con un excelente intendente que no para de gestionar y hacer crecer al pueblo: «Para fin de año habrá un gran cambio en la zona industrial»

Por otra parte, la dinámica propia de la emergencia sanitaria deja su impronta en la población. De hecho, el jefe comunal Pavoni es una de las varias personas que se encuentra en estado de aislamiento preventivo, por haber sido contacto de contacto estrecho con un caso positivo.

Comunidad

“En Metileo hay algunas familias que están aisladas, también en forma preventiva. Pero aún no hay ningún caso positivo de Covid 19”, definió el intendente en la tarde de ayer, durante una entrevista por vía telefónica con La Reforma.

“Nosotros tenemos contacto asiduo con General Pico en forma diaria por la cantidad de gente que va y viene por razones laborales. Eso remarca la necesidad de que seamos muy cuidadosos con el tema. Desde el principio (de la pandemia) hemos sido estrictos en cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas vigentes. Eso ha generado algunas resistencias pero sostenemos nuestro propósito de cuidar a la comunidad por todos los medios posibles. Por ejemplo, tenemos un gimnasio y una cancha de fútbol cinco, que son de propiedad municipal. Precisamente por esa razón, al no haber una estricta necesidad económica de ponerlos en funcionamiento, no los abrimos, como medio de evitar la aglomeración de personas”, puntualizó Pavoni.

La sucesión de medidas y de cuidados adoptados “no nos pone a salvo de algún eventual contagio”, reconoció el jefe comunal. Esto avanza y ya son unas cuantas las localidades de la provincia en las que está presente el virus”, amplió.

“Otra de las cosas que nos ayudó mucho en este tema de la situación sanitaria prosiguió- es que hace ocho meses ya tenemos una médica que reside en forma permanente en el pueblo. Esta profesional, junto con el equipo de trabajo de enfermería y choferes, realiza un trabajo digno de ser elogiado. Esto ha sido muy importante para la salud colectiva. Me parece importante hacer notar que hace un tiempo (en el gobierno de Macri) cuando a nivel nacional era eliminado el Ministerio de Salud, nosotros trabajamos en sentido contrario: hicimos la casa para la médica y cambiamos la ambulancia que había por otra con tecnología actualizada, entre otras acciones de gobierno a nivel local”, resaltó.

En cuanto a las respuestas que dan los pobladores de Metileo a la situación de pandemia, Juan Carlos Pavoni observó que fluctúan entre el cuidado y la relajación. “La comunidad responde a medida que se van dando las situaciones. Toman conciencia en el momento en que confirman el aislamiento de un par de familias y se dan cuenta de la seriedad del momento por el que estamos atravesando. Pero también hay algunos momentos en que se relajan y tienen menos cuidados. No es fácil, hay gente que no lo entiende o que no les importa. También hubo que luchar con el tema de la actividad comercial, porque algunas personas se han mantenido molestas y han difundido algunas críticas”, lamentó el mandatario.

Zona industrial

La actividad económica, pese a la situación sanitaria, no está paralizada en el pueblo. “En este momento trabajamos en varios frentes. Hace ya cuatro años venimos trabajando en la zona industrial y de servicios. Eso nos permitió vender la casi totalidad de los terrenos que ofrecimos para la instalación de distintas empresas y emprendimientos. Ahora nos encontramos en la etapa de dotar a ese sector de la infraestructura necesaria para que en cada lote se cuente con los servicios esenciales correspondientes”, fundamentó el intendente Pavoni.

En ese sentido, en los últimos meses “se trabajó para completar el 75 por ciento estaba pendiente de finalización para el tendido eléctrico trifásico”, detalló. “Además estamos trabajando en la red de agua”, añadió.

“En el término del último mes vendimos cinco terrenos, de los cuales dos estarán destinados a empresas rurales de la zona que hacen trabajos de contratistas. Ellos montarán galpones para depósito y mantenimiento de sus herramientas y también galpones para el centro logístico en toda la zona. Por otra parte, la gente que va a trabajar haciendo esos galpones decidió comprar un terreno ante la necesidad de tener un espacio para trabajar cercano a General Pico y otras localidades de la zona norte”, comentó Pavoni.

Por otra parte, “ya en funcionamiento hay gente de acá que tiene actividad en el rubro construcción que ha instalado un corralón de materiales. Además hay otro galpón que está listo y allí armarán premoldeados. En otro galpón van a montar una fábrica de muebles de estilo. Y en otro van a trabajar en la decantación de aceite automotor usado. Ya podemos decir que a fin de año en la zona industrial de Metileo habrá un cambio muy grande. Ya hay montados seis galpones y la semana que viene empiezan con los demás que ya mencioné. Por otra parte hay más terrenos, ya vendidos, en los que se hace acopio de materiales y otras mejoras para luego empezar a trabajar. Será una empresa cortadora de mármol”, especificó el intendente. Y en otro de los lugares habrá una empresa dedicada a fabricar portones levadizos”.