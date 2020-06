El 26 de junio, el gobernador cuyano Rodolfo Suárez se presentará a la reunión con el pampeano Sergio Ziliotto y otros tres mandatarios provinciales que integran la cuenca del río Colorado, y no se moverá de su posición: insistirá con que el acuerdo ya está firmado y quiere el dinero y la obra.

Así por lo menos lo dejaron trascender funcionarios mendocinos al diario Los Andes. “El Gobierno va a defender la obra como la tiene que defender, sino iremos a la Corte porque la plata nos la tienen que dar”, resumió un funcionario del Ejecutivo provincial la estrategia que Suárez llevará el próximo 26 a la convocatoria del ministro del Interior, Wado de Pedro, del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). “Si hay algo que tenemos claro es que la obra la vamos a defender con uñas y dientes. Vamos a ir por la plata y por la obra”, insistió.

Precisamente irán a la Corte Suprema donde La Pampa ya ha recurrido contra Mendoza: no solo por Portezuelo, sino también por el robo del río Atuel.

Sin negociar

Según dijeron los funcionarios de la provincia vecina, Mendoza se sentará a la mesa del Coirco pero no negociará. La posición la resumió el ministro de Economía Enrique Vaquié en un tuit el viernes. Para él, el estudio de impacto ambiental que reclama La Pampa (hasta el año pasado en solitario y ahora, con el cambio del viento político, con el apoyo de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires) fue aprobado por el Coirco el 19 de marzo de 2019, a través del acta N° 857. «Esto significa que el proyecto multipropósito también tiene aval político”, dijo.

Sin embargo, lo cierto es que ese estudio de la cuenca tiene groseros errores y fue realizado en tiempo récord. Por eso La Pampa y las otras tres provincias están reclamando un estudio de impacto ambiental integral de la cuenca: tienen fundados motivos para sostener que la represa generará una baja importante del caudal del Colorado, que afectará la provisión de agua para riego y consumo humano.

Incluso lo dijo el propio presidente Alberto Fernández. “Es una obra que debe servir a todos. En el caso de Portezuelo no se pudo hacer un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega”, dijo, en referencia a los serios cuestionamientos del trabajo que encararon las universidades de El Litoral y de La Plata. “No está bueno financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias. Creo que debemos encontrar una solución con Mendoza. Si todos participan de la administración de la obra, podría tener sentido”, dijo. “Y yo con esto, no estoy hablando en contra de nadie, estoy llamando a la reflexión a todos. Porque que tenga la suerte un territorio de que allí nazca un río, no le derechos a hacer de ese río lo que le plazca”, enfatizó.

Revocan archivo del laudo

El jueves pasado, el ministro del Interior, Wado de Pedro, dio el primer golpe contra la administración de Suárez: informó que revocó una resolución del macrismo que había anulado el pedido del laudo presidencial solicitado por nuestra provincia y convocó a los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza a una reunión del Consejo de Gobierno del Coirco para el próximo 26 de junio. Se descuenta que ahora, con la mayoría de los mandatarios y la oposición de Mendoza, se aprobará ese día la realización de un estudio de impacto ambiental integral de la cuenca antes de avanzarse con la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

