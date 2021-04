En las últimas semanas se dio un fuerte aumento de casos de COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta zona es una de las que más preocupa al Gobierno nacional, pero también se dio un fuerte aumento de casos en otras provincias que, llamativamente, sostuvieron que no se van a plegar a las restricciones propuestas por Alberto Fernández. Ellas son Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En su último anuncio en el que decretó restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández también manifestó que «espera» que los gobernadores e intendentes decidan «acompañarlo». En ese sentido, también instó a que «cada Gobernador o intendente» se pliegue al pedido del presidente en su mensaje desde Olivos.

Después de este anuncio de Alberto Fernández, una de las cosas más llamativas fue que tanto Santa Fe, Córdoba y Mendoza decidieron no plegarse a estas restricciones aunque son los distritos que, en el ranking de casos de la última semana, están en el tercer, cuarto y quinto puesto. Justo detrás de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

En el caso de Santa Fe, Alejandra Rodenas, la vicegobernadora fue la que hizo el anuncio durante la mañana y aseguró que «por ahora, las restricciones son las que se conocen. No va a haber medidas por ahora. Es cierto que, si hay un pico de contagios, se va a ir analizando la situación epidemiológica día a día». Esta provincia contabilizó 2012 nuevos casos en un solo día, según el informe del Ministerio de Salud Nacional. Omar Perotti aseguró, asimismo que la idea es «ir monitoreando el número de camas».

Por su parte, Córdoba en tan solo 24 horas sumó 1.605 nuevos casos y registra números muy altos con respecto a la tasa de contagio, tampoco se plegará a las medidas propuestas. Tal cual contó El Destape, por el momento el 29% de las camas críticas están ocupadas por pacientes con Covid-19. Sin embargo, eso no quita que haya voces en contra. Uno de ellos fue el médico especialista en Salud Pública, Oscar Atienza, quien indicó que “los números no mienten, en 15 días se va a notar la diferencia entre aquellas provincias que cerraron la presencialidad y las que no».

Con respecto a la provincia de Mendoza, que tampoco se plegó, sumó en un solo día 1.050 casos. No obstante, hay críticas que señalan que la propia provincia comenzó a testear menos y, por eso, no se refleja en los números. Aun así, la provincia de Cuyo está en pleno aumento de contagios registrados. Más allá de este alerta, en el caso del Gobernador de la Provincia se da una contradicción. Rodolfo Suárez, afirmó que «es más grave que el año pasado» y, además, agregó que las restricciones tienen que ser «una decisión en todo el país, porque tarde o temprano el virus termina llegando a todos lados». No obstante, ante el pedido de Alberto Fernández, se negó a hacer unas nuevas restricciones y, durante la mañana del jueves, indicó no se plegará. Vale recordar que, en el caso de esta provincias, las restricciones horarias son de 0:30 a 5:30 y ese horario se mantendrá.