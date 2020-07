: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Un informe del Observatorio de Medios de la Universidad de Cuyo muestra que los diarios bajaron el número de notas en la cobertura de la pandemia del coronavirus y comenzaron a reincorporar temas habituales como política, economía y policiales. En una entrevista con El Destape, el investigador del Conicet y director del observatorio Esteban Zunino analizó que la cantidad de notas publicadas sobre el Covid-19 sigue siendo alta, pero alertó que se centra en «los personalismos, los cruces de funcionarios» y que se tiende «más al drama y al morbo que a una cobertura contextualizada».

El relevamiento se realizó con un corte de análisis diario matutino sobre los medios digitales Infobae, Clarín, La Nación y Página 12. De acuerdo a los datos del observatorio, en las últimas semanas de marzo, la cantidad de notas en las portadas de los medios era casi en su totalidad sobre coronavirus, mientras que en la última semana de julio cae a casi la mitad. Los indicadores muestran que en la última semana hubo un importante repunte de los temas policiales.

-Hubo una caída en la cobertura del tema coronavirus en los medios con respecto al inicio de la pandamia ¿por qué se da este fenómeno?

-En términos de la cobertura mediática lo que se ve es, en primer lugar, una relevancia inusitada del tema Covid en las agendas mediáticas como creo que ningún otro tema tuvo en los últimos tiempos. Independientemente de que hoy vemos una baja en la cobertura, si uno toma las tapas de los diarios desde marzo vemos que 6 o 7 de cada diez notas son de coronavirus. Esto tuvo un pico de hasta 9 notas en los primeros dos meses que tiene que ver con el anuncio de medidas todos los días y el interés por la enfermedad. La baja en la cobertura puede tener que ver con un cambio en las audiencias, porque en los primeros meses hubo un pico en la demanda informativa de coronavirus que llevó al rating a 30 puntos y a récord de visitas en medios digitales. Esa demanda fue bajando con el tiempo y eso puede deberse a varias causas como pueden ser la saturación de información,es decir el exceso de información que puede producir el efecto contrario que es la saturación y que aleja a las audiencias del monotema.

Caída de la cobertura del coronavirus en medios.

¿Qué otros temas aparecieron en la agenda que se llevaron el protagonismo en los medios?

Aparecieron en las agendas temas que son habituales. La discusión económica por ejemplo fue transversal en los medios y estuvo principalmente asociada a la renegociación de la deuda con los bonistas externos. Lo otro que apareció fue la política polarizada, que es otro tema habitual en las agendas. Esto ocurre una vez que se rompe el consenso inicial en donde políticos oficialistas, opositores e incluso medios con líneas editoriales alejados al gobierno parecen seguir la misma línea con un enfoque sanitarista sobre la pandemia. Ese consenso se rompe a partir de temas que se dan dentro tópicos que tiene lugar dentro de la pandemia. Primero fueron las colas de los bancos, luego la discusión sobre las excarcelaciones. los sobreprecios en la compra de insumos tanto el gobierno nacional como en el gobierno de la Ciudad, las acusaciones cruzadas respecto a la extensión de la cuarentena.

También aparece la inseguridad en el estudio que realizaron

Hay otros tópicos como la inseguridad que suelen estar en las tapas de los medios, que suelen ser muy consumidos y que recuperan el protagonismo cuando la pandemia cede el lugar. Allí están las discusiones securitarias entre Berni y Frederich, hasta el crimen de Gutiérrez y en la última semana con el epicentro en el jubilado que asesino al ladrón que lo asaltó. Se da una competencia temática y en un contexto en que hay menor demanda, los medios intentan impulsar otros temas.