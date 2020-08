Hace horas salió a la luz la noticia de que una joven falleció en Santa Rosa debido a la ingesta de dióxido de cloro. La mujer cursaba una enfermedad oncológica y al consumir la sustancia su cuadro se agravó. Lo que derivó en su fallecimiento.

Esta sustancia fue publicitada como una “cura milagrosa” para el COVID-19. Sin embargo, la Asociación Toxicológica Argentina y otras instituciones científicas han advertido que el consumo de estos químicos no combaten ninguna enfermedad y además es perjudicial para la salud.

El fallecimiento de la joven de Santa Rosa se suma a otros casos lamentables en el país. En Jujuy, un hombre de 50 años falleció por consumir dióxido de cloro porque buscaba curarse de una gripe. Además, en Neuquén un niño de 5 años fue atendido en el Hospital por un paro cardio-respiratório. El día anterior, los padres le habían dado al niño esta sustancia química que le provocó la muerte. Además en Mendoza, dos mujeres sufrieron una intoxicación severa vinculadas al consumo de la sustancia.

En este contexto de desinformación, donde en medios de comunicación se ha ingerido este producto químico conocido como CDS, (Viviana Canosa en Canal 9) y donde personas en Argentina han fallecido por su consumo, un médico castense recomienda su ingesta alegando que tiene muchas propiedades inocuas para el organismo.

Dario Busto, brindó sus opiniones con respecto a la polémica sustancia: “El CDS oxigena el organismo. Por ende tiene muchas propiedades beneficiosas para el organismo ya que tiene múltiples usos. Es excelente antiviral antiparasitario y antibacteriano”.

A pesar de que la distribución y comercialización del dióxido de cloro se encuentre prohibida por la ANMAT, Bustos recomienda y avala su ingesta: “Tiene beneficios oxigenantes. El beneficio es múltiple y no genera ningún daño”, aseguró.

Por otra parte manifestó que la controversia ante el CDS se genera por una cuestión de intereses económicos de las farmacéuticas. Ya que Busto asegura que es una sustancia de bajo costo y que se puede adquirir en casas de químicos. A pesar de haber generado cuatro muertes en el país, el médico clínico expresó en el medio televisivo castense que la sustancia brinda un gran beneficio al organismo y elimina patógenos de cualquier tipo. “En esta situación actual es mucho más conveniente», agregó.

El diputado neuquino del Frente de Todos, Mariano Mansilla, denunció penalmente a la conductora Viviana Canosa por su anuncio sobre el consumo de dióxido de cloro en su programa.

Dario Busto tiene una posición tomada con respecto al CDS. Según el médico castense no es ningún contaminante para el organismo. En contrapartida, y mostrando la irresponsabilidad del “profesional”, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado en el que recordó que la ingesta de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 y otras patologías no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso.

Se demostró en pacientes que el consumo de esa sustancia produjo daños en la boca, el esófago y alteraciones a nivel bacteriana. Además puede afectar la estructura cardíaca.

Asimismo, Dario Busto añadió que “es una herramienta extra que la gente puede preparar fácilmente para potabilizar el agua que ingiere y le está dando un gran beneficio a su organismo”.

A pesar de todas las contraindicaciones, Busto recomendó cómo debería prepararse el químico para que éste haga efecto:

“La unión del clorito de sodio más el ácido clorhídrico forman el dióxido de cloro. Tiene un procedimiento donde se toma agua tridestilada en un recipiente hermético. Dentro se coloca un recipiente que quepa adentro con la mezcla de clorito de socio más ácido clorhídrico (5ml de cada uno dentro) del recipiente. Se debe hacer en un ambiente abierto. Se lo sella y se debe dejar en lugar que no este expuesto a la luz (armario). Eso tomará un color amarillo y se hará una segunda saturación de ese líquido. Eso se debe conservar en heladera a unos 10 grados. Ese líquido en su proporción adecuada sirve para potabilizar el agua”.

Impacto Castex recuerda que ni el Ministerio de Salud, ni la Asociación Toxicológica Argentina ni la ANMAT aprueban la ingesta del dióxido de cloro en ninguna proporción. Ya que no está demostrado científicamente que es eficaz para el tratamiento contra el COVID-19 u otras enfermedades.

Entrevista de Dario Busto con Difusora Castex:

Foto GENTILEZA: Castex Online