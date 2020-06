Un joven de 23 años, que había ingresado el sábado a Mar del Plata desde Córdoba, dio positivo de coronavirus, y tras conocerse el resultado, se descubrió que había utilizado la identidad y la documentación de otra persona, dijo que se mandó “una macana” y que tiene “miedo” de las consecuencias judiciales que le pueda ocasionar haber violado las disposiciones sanitarias.

El cordobés contó que alquiló un departamento a través de la aplicación Airbnb en la calle Gascón al 1800, y que sus planes eran quedarse una semana en esa ciudad, pero todo cambió cuando le informaron que era positivo por Covid-19. Además especificó que el auto era de su amigo y “no quería tener problemas”.

“El dueño del departamento solo me dio la llave y prácticamente no salí de ahí porque quería esperar el resultado del hisopado”, comentó en referencia al test que le realizaron en uno de los controles de ingreso a la ciudad balnearia.

El joven además manifestó: “No estuve en ninguna fiesta ni reunión social. Sólo salimos (con su novia) a hacer algunas compras en el barrio y siempre usando barbijo”, aclaró en diálogo con el diario La Capital de Mar del Plata, antes de ser trasladado al hotel Facón de Mar donde permanecerá aislado.

“Yo quería quedarme en aislamiento en el departamento pero me dijeron que me van a llevar a un hotel y no tengo idea cuándo podré volver a Córdoba”, apuntó.

Su novia que vive en la ciudad balnearia también permanece aislada en otro centro, y por ser contactos estrechos con ambos, al menos, tres personas fueron aisladas en Mar del Plata.

“Están identificadas y aisladas en su domicilio. No fueron muchas (las personas que tomaron contacto con él). Están todas asintomáticas”, explicó Juan Di Mateo, director del SAME local.

El joven cordobés declaró que en marzo había regresado de Estados Unidos, y asegura que estando allá se contagió: “Estoy convencido, en un 99 por ciento, que tuve coronavirus en Estados Unidos y que generé anticuerpos”.

“En Estados Unidos tuve todos los síntomas. Fiebre, pérdida del gusto y tos. Por eso ahora me sorprende porque no tengo ningún síntoma. Soy muy cuidadoso. En Córdoba -vive en la Capital- tomo todas las medidas. Tengo un negocio de venta de artículos tecnológicos y cumplo con todos los protocolos sanitarios”, reveló.