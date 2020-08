El joven golpeado en la comisaría de Acha declaró en Cámara Gesell el miércoles. Francisco Vivandelli relató que sufrió una golpiza de cinco o seis policías en el patio, tirado en el piso y esposado. Todavía tiene secuelas y perdió la visión de un ojo.

El joven Francisco Vivandelli declaró el miércoles en los tribunales de General Acha y contó como los policías de la comisaría de General Acha lo golpearon en el patio y lo amenazaron con ahorcarlo. Dijo que él se tiró de cabeza de la cucheta cuando fueron a buscarlo otra vez porque no estaba dispuesto a que lo sometieran a más torturas.

Vivandelli no está recuperado y no habla con fluidez. No puede caminar por sus medios. Todavía tiene secuelas de la golpiza que lo llevó al borde de la muerte.

Este miércoles declaró en Cámara Gesell, ante una profesional del equipo judicial de atención a las víctimas. Del otro lado del vidrio lo escucharon el juez de Control, Diego Asin, los fiscales Juan Bautista Méndez y Raúl Miguez, el querellante Omar Gebruers y el abogado defensor Raúl Lanz.

Pese a sus dificultades, la víctima pudo recordar el hecho y expresarse con coherencia, aunque con lentitud y poca fluidez en el habla. Su abogado Omar Gebruers reconstruyó el testimonio.

* “La madrugada de ese día (28 de marzo), a las 5 o 6 de la mañana, los policías me retiraron de la celda, me llevaron al patio y me obligaron a desnudarme. Me esposaron hacia atrás y me tiraron boca abajo al piso. Me golpearon con golpes de puño, con la mano abierta y patadas en todo el cuerpo, en la cara, en la cabeza”.

* “Me decían que me iban a ahorcar, que me iban a cortar un huevo y que me iban a ahorcar en la celda para que apareciera colgado”.

* “Me mojaron con agua fría y me dejaron en el patio durante un rato. Después me ingresaron a la celda. Arranqué un pedazo de papel de un paquete de yerba y escribí que si aparecía muerto no era por mi propia voluntad sino que había sido la policía, que era parte de la corrupción. Pasé el papel a una celda que tenía pegada, donde había otro detenido, y es el mismo que me mostraron”.

* “Cómo a la dos de la tarde se presentaron otra vez en la celda los mismos policías. Les dije que si me abrían la puerta y se metían me tiraba de la cama porque no quería sufrir otra vez lo mismo, que me mataba de una”.

* “Como entraron, desafiantes, me tiré del camastro de hormigón, a un metro y medio de altura, y me golpeé y perdí el conocimiento, no me acuerdo de nada más”.

* “A los policías no los conozco. Pero si los viera, capaz que me acuerdo de ellos. No puedo dar los nombres, pero me acuerdo de ellos”.

Acusación más dura

El abogado Omar Gebruers confirmó que Vivandelli tiene dificultades para hablar, camina solo apoyado en otras personas, y perdió la visión completa de un ojo.

El letrado consideró que su declaración es clave. Y planteó que, si bien los fiscales acusaron a cuatro uniformados por vejaciones, requerirá que se los impute por torturas, amenazas de muerte y coacción (que provocó que se tire de la cama de cabeza), delitos que prevén penas más duras.

Los policías acusados actualmente permanecen en pasiva.

“Esto es un dejavú. Son las mismas celdas donde apareció muerto (Juan Carlos) Canale. La modalidad de golpiza es la misma. Y tampoco funcionaban las cámaras. Es casi calcado de lo que ya ocurrió”, reflexionó.

“Entendemos que la investigación está cerrada. Falta que abran los teléfonos celulares porque los policías se niegan a dar las claves. Después de esa prueba, entendemos que tiene que elevarse a juicio”, finalizó.

Dos meses y medio en el hospital

Después de permanecer dos meses y medio internado en el Lucio Molas, donde ingresó inconsciente y en grave estado, Vivandelli salió del hospital a fines de junio y desde ese momento sigue su recuperación de las graves lesiones que sufrió en su cabeza en su casa, en General Acha. Todavía tiene secuelas del golpe en la cabeza que sufrió en la comisaría de esa localidad: tiene problemas en la vista y no puede caminar.

El padre del joven, Guillermo Vivandelli, le contó a El Diario que los médicos le dijeron que su evolución depende del tratamiento oftalmológico y de la rehabilitación kinesiológica. Además, reveló, deberá continuar un tratamiento sicológico porque quedó “shockeado” y con “miedo” a partir de lo que sucedió en la comisaría. “Lo psicopatearon, tiene mucho miedo”, dijo el padre.

La fiscalía de General Acha ya impulsó la acusación a cuatro policías de esa comisaría, que fueron pasados a pasiva por la fuerza, por el delito de vejaciones y severidades. Hay testigos, presos, que testimoniaron que Vivandelli fue golpeado por los efectivos en el patio de la comisaría.

El golpe que le provocó las lesiones más graves, según los funcionarios judiciales, se habría ocasionado cuando cayó del camastro de su celda, de cabeza, en el piso. Aunque ese punto sigue en materia de investigación judicial.

Vivandelli tiene 27 años y fue detenido por la policía en la fase de la cuarentena más estricta, supuestamente por no respetarla. Lo detuvieron en la casa de su madre y lo llevaron preso.

Según la acusación de la fiscalía, el pasado sábado 28 de marzo, alrededor de las 7, personal policial en momentos en que se disponían a realizar el cambio de guardia y previo a concretarlo, lo sacaron de la celda en la que estaba y también del pabellón y lo trasladaron hasta el patio interno. Una vez allí, lo obligaron a hacer gimnasia y lo agredieron físicamente mediante golpes en la cara, lo que le produjo un hematoma en el párpado superior del ojo izquierdo y eritema en arco supraciliar derecho. Posteriormente a este hecho, según los testigos, el joven se arrojó de la cucheta de su celda, y se produjeron las lesiones que derivaron en su internación.

De la comisaría salió directamente hacia la terapia intensiva del Molas –donde fue trasladado- y luchó durante varios días al borde de la muerte.

Después, lentamente, fue recuperándose. A fines de junio los médicos le dieron el alta y regresó a General Acha.