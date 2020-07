El frente judicial de Mauricio Macri podría complicarse si avanzan las causas por espionaje ilegal a opositores, periodistas y funcionarios de su propio gobierno realizado durante su presidencia. El círculo judicial se va cerrando sobre el ex mandatario en dos denuncias judiciales claves: la causa por el vaciamiento del Correo Argentino y las operaciones de inteligencia ilegal por la que ya están detenidos funcionarios muy cercanos al ex presidente. Macri también está muy preocupado por la suerte judicial que puedan correr sus hijos Gimena, Agustina y Francisco que también fueron miembros de las empresas vinculadas a la causa del correo.

Los hijos de Macri fueron accionistas de la empresa SOCMA que controlaba el Correo Argentino. Según los abogados del ex presidente, la nube de corrupción que rodea a Macri podría cubrir a sus hijos por la quiebra fraudulenta del correo que es investigada por la justicia y podría iniciar un desfile del macrismo por los tribunales. Macri está convencido que «Cristina Kirchner busca que los hijos del ex presidente paguen por lo que le pasó a Florencia Kirchner en la causa Hotesur», según indica el diario Clarín, muy afín al ex mandatario de Cambiemos.

En una columna que publica el medio con el objetivo de defender a Macri titulada «La venganza de Cristina Kirchner contra sus hijos», el diario apunta contra el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de ser el arquitecto de la causa judicial contra el ex presidente que busca complicar el frente judicial de los hijos de Macri. En los últimos días, Zannini también fue apuntado por el Grupo Clarín por haberle otorgado a Amado Buoudou su pensión como ex vicepresidente de la Nación.

«Para impactar en los familiares de Macri, al Procurador le queda un largo trabajo por delante. Primero, deberá conseguir que la empresa quiebre. Luego, demostrar que esa quiebra fue fraudulenta. Además, en otro juicio, tendrá que conseguir que esa eventual quiebra de Correo Argentino SA se extienda a la empresa controlante, en este caso SOCMA SA. Zannini y Cristina tienen motivaciones que alimentan con fuego la paciencia», dice la nota que intenta despegar a Macri de las causas de corrupción que lo complican cada día más.