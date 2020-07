En los papeles, según indicaron a este medio, la camioneta está a nombre de la Superintendencia de Seguridad Presidencial y Protección del Estado, cuyo titular es Rolando Goicochea. Como ex presidente, a Macri le corresponde una custodia. Lo que no le corresponde son privilegios.

De hecho, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo no le dejaron una camioneta blindada sino que le generaron varios problemas, desde reducción de los custodios hasta autos que no estaban en condiciones. “Creemos que podemos racionalizar la custodia”, justificó en 2016 la entonces ministra de Seguridad Bullrich cuando recortó los custodios de Cristina. Lo curioso es que achicaban la custodia bajo el precepto de que no había riesgos pero la espiaban con la excusa de que podían atentar contra su vida sin avisarle a la propia custodia.