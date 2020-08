Mauricio Agon, diputado de la Unión Cívica Radical dio fuertes declaraciones al aire de la FM Impacto Castex. El radical manifestó su opinión sobre la marcha del lunes y salió a cruzar al diputado del PRO Martín Ardohain.

El diputado explicó sus molestias con la marcha del lunes,»considero que como legislador tengo un lugar donde hacerme escuchar un lugar de representación. No estuve de acuerdo con los dirigentes que hicieron un reclamo de quienes no habían ido a la marcha» sentenció.

En la entrevista, el dirigente fue consultado sobre el contexto en que se dio la marcha, con un aumento de casos en varios puntos del país y con el antecedente del brote en La Pampa, y explicó, «yo del reclamo del no- momento no se lo hago a la gente que va la marcha, sino a quienes la fogonean a la marcha, a los dirigentes como Martín Ardohain, diciendo que el radicalismo jugaba a las escondidas. El radicalismo no juega a las escondidas, el radicalismo sabe de los lugares donde tenemos representación, el consejo deliberante, intendencias, diputaciones y las discusiones las damos ahí».

Entre comentarios, el diputado reconoció haber hablado personalmente con el funcionario Ardohain y se refirió como una actitud «contradictoria» a los actos y declaraciones del diputado macrista. «Es contradictorio para alguien que integra el Comité de Crisis ,-como lo integra por el radicalismo Francisco Torroba- y los reclamos sobre la pandemia lo hicimos en el Comité de Crisis» advirtiendo que el funcionario macrista no había emitido comentario alguno sobre las decisiones tomadas por el gobierno de Ziliotto.

Molestó, el diputado continuó disparando contra Ardohain, «si vos vas en el comité de crisis y estas de acuerdo de volver a la fase 1 y en la cámara le votas todo y cada uno de los decretos del gobernador, no entiendo cual es la disconformidad con respecto a la situación porque tenes tu lugar para reclamar».

En cuanto a la situación del radicalismo, el dirigente afirmó que su partido debe fortalecer acuerdos políticos. «Lo que no se puede hacer son acuerdos forzados, no podes volver a repetir historias de acuerdos forzados mirando solamente la cuestión electoral y por ejemplo no poder armar un bloque único con propuesta federal o un interbloque . Creo que hay que discutir muchas cuestiones de acuerdo a que es lo que se quiere hacer juntos y no terminar de cara a la sociedad con rupturas»

En la entrevista, Agon fue consulado sobre su postura con el gobierno de Macri y reconoció no haber apoyado todas las decisiones como el cambio de rangos del ministerio de Salud a Secretaria. Agon también habló sobre la alianza del radicalismo y del Pro, un tema que estuvo en agenda en los últimos años de gestión macrista. Y al respecto confesó «cuando estas en una alianza las discusiones hay que darlas adentro, pero cuando no es una alianza de gestión, porque hay que decir las cosas como son, fue una alianza parlamentaria».

Sobre la derrota del macrismo en las elecciones de 2019, el diputado advirtió que muchas cuestiones que incidieron para que Macri no sea reelegido fueron las mismas en las que el radicalismo no estaba de acuerdo, sobre todo en la cuestión economica. «Los dirigentes radicales no estaban de acuerdo con ciertas decisiones, como al cuestión del tarifazo, de dolarizar las tarifas, que terminó afectando a toda la sociedad y a nuestro electorado».

Espionaje en La Pampa

El funcionario provincial afirmó que las denuncias que recibieron Juan Carlos Marino, Espartaco Marin entre otros funcionarios, son «cuestiones que no tienen que formar parte de la política, se hacen uso de una institución como la AFI. Se la ha usado muchas veces como opereta, carpetazos y no como debe ser usado para protección del Estado, para el narcotráfico. Estos espías empiezan a comercializar la información».

«Con la cuestión de Juan Carlos (Marino) yo creo que desde primer momento tenia que ver con una opereta, con la persona que hizo esa denuncia, porque no causalidad faltaban pocos días para el cierre de listas» sostuvo el diputado Agon sobre la grave denuncia de abuso sexual que enfrentó Marino. sobre la causa, la Justicia confirmó el sobreseimiento al senador Marino.

Agon habló además del espionaje ilegal en el país y en la provincia, y profundizó sobre el caso de Alan Ruiz. «Lo de Alan Ruiz calculo que en algún momento la justicia va a determinar, porque es confuso muchos los vinculan con lo que es espionaje nacional pero Alan Ruiz cumplió funciones para el gobierno provincial, estuvo contratado o no se que modalidad de trabajo, para el gobierno provincial. creo que hay que separar el espionaje nacional con las cuestiones provinciales» finalizó el diputado radical.